El piloto de Ducati asegura estar centrado en ganar el Mundial, aunque se muestra temeroso y apunta al domingo

"Era un viernes de estos en los que se podía perder mucho y ganar nada. El objetivo era intentar pasar a la Q2, que lo hemos conseguido. Es verdad que me hubiera gustado sentirme diferente encima de la moto, más suelto, pero soy humano y el cuerpo me pesaba más que en otros grandes premios, iba un poquito más rígido. Esa pesadez es porque solo puedo perder". Las sensaciones de Marc Márquez tras el primer día del Gran Premio de Portugal demuestran la tensión que está teniendo que soportar.

Hasta tal punto llega y tan poco piensa arriesgar que se marca como objetivo 'dejar sin Mundial' a Bezzecchi el sábado y, con el italiano fuera de la ecuación pero en disposición de 'quitarle' puntos a Jorge Martín, intentar sentenciar el domingo.

"Tengo que intentar mañana en la sprint sumar un punto para sacar de la ecuación a Bezzecchi e intentar el domingo sumar esos 14 puntos para sacar de la ecuación a Martín. Este sería el plan ideal, pero veremos...", añadía el de Cervera, quien reconoce que suele pilotar mejor cuando la adrenalina está al máximo y se juega el título a una carta, como en el Sprint de Phillip Island que a la postre casi ha decidido este campeonato, que en situaciones como ésta, en la que tiene que asegurar el triunfo con más de un gran premio por delante.

Marc Márquez parece tan centrado en cerrar esto que ni piensa en el Mundial de Constructores que se está jugando Ducati ni en un futuro del que dudan muchos y que, en Portimao, tanto el piloto como Ducati, se han encargado de confirmar.

Si en los últimos días, Marco Melandri y Stefan Bradl, señalaron que Marc Márquez se retiraría si lograba cerrar este Mundial, las principales partes implicadas ya han avisado que eso no va a suceder.

Marc Márquez y Davide Tardozzi, contundentes

Con cautela lo ha hecho Márquez, que no quiere pensar en otra cosa. Con más contundencia su jefe, Davide Tardozzi. "Estoy concentrado al cien por cien en cerrar esto", señala Marc Márquez antes de mandar un aviso con el que no quiere que se hable más del tema. "Tengo dos años más de contrato con Ducati. Este año ha sido muy difícil, pero sigo siendo rápido. La prioridad es cerrar este campeonato y trabajar para el año que viene", advierte el de Cervera.

Unas palabras similares a las que Tardozzi ha usado en Sky Sports para finiquitar el asunto. "Por supuesto que va a seguir, no hay problema. Marc seguirá con nosotros después de esta temporada y espero que ganemos el campeonato aquí", advierte.

Davide Tardozzi, team manager de Ducati Lenovo / @ducaticorse

El team manager de Ducati Lenovo va, incluso más allá, y señala al día en el que Marc Márquez encenderá de nuevo la llama de cara al próximo año. "Creo que empezará a pensar en la próxima temporada con la nueva moto", añade en referencia al test de Valencia tras el último gran premio.