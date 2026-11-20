Carlos Alcaraz y Ben Shelton se enfrentan en semifinales de las ATP Finals 2026, en un duelo marcado por la presencia de Juan Carlos Ferrero en el banquillo rival

Uno de los partidos más esperados en el inicio de las ATP Finals 2026, el que podría enfrentar a Carlos Alcaraz y a Ben Shelton, ya está aquí. Será la primera semifinal y un duelo generacional que vimos hace muy poco, hace apenas unos días, en París, pero que en Turín toma una dimensión diferente.

Al equipo de Ben Shelton se ha incorporado esta semana el que fuera mentor de Alcaraz durante todo su crecimiento como profesional. Juan Carlos Ferrero sólo ha asistido a Turín como asesor antes de incorporarse de lleno en enero, pero ya ha dado las primeras pinceladas. Y ante su expupilo, tendrá mucho que decirle a Ben Shelton y a su padre sobre lo que debe hacer si quieren tener opciones de ganarle.

En París, Alcaraz sufrió para ganar, pero lo hizo. Y en Turín, quitando las molestias finales ante Zverev, el tenista español ha ofrecido un nivel superior, aún, al que demostró en la Ciudad de la Luz.

Ante Shelton sabe lo que le espera, un jugador agresivo, con un gran saque, muy a menudo por encima de 220 km/h y que trata de llevar siempre la iniciativa. Sin embargo, salvo por la potencia del servicio, es lo mismo que Alcaraz viene ofreciendo desde que aterrizó en Italia.

Carlos Alcaraz, ante Tiafoe / IMAGO

En el tercer partido de la fase de grupos, jugado este viernes, hizo un 'ensayo' de lo que podía ser su partido ante Shelton, acortó puntos, fue agresivo y barrió a Flavio Cobolli. Si repite ante Shelton, a igualdad de estrategias y con ese nivel, Carlos Alcaraz tiene mucho ganado.

En el cara a cara entre ellos gana Alcaraz por 4-1, pero la única derrota es reciente, pues llegó en los cuartos de final del pasado US Open. Aunque, entonces, el de El Palmar llegaba de estar cuatro meses y medio parado y ahora afronta este torneo en el mejor momento de la temporada y más fresco que sus rivales.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Ben Shelton?

El partido entre Carlos Alcaraz y Ben Shelton correspondiente a las semifinales individuales de las ATP Finals 2026, se juega este sábado 21 de noviembre. El choque entre el murciano y el estadounidense comenzará no antes de las 14:30 horas en España.

Dónde ver por TV y online el partido de Carlos Alcaraz en las ATP Finals 2026

Movistar+ tiene los derechos en España de este torneo y sus partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de dos de sus canales: Movistar+ (dial 8) y Movistar+ Deportes 2 (dial 64).

Este partido también se puede ver a través de la plataforma Tennis TV y, en Latinoamérica, por ESPN o Disney+.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición del, con especial atención a lo que están haciendo los dos tenistas españoles: Carlos Alcaraz y Rafa Jódar.