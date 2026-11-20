El murciano se impuso con autoridad a Flavio Cobolli en las Finales ATP, pero prefiere ir partido a partido para comprobar cómo evoluciona de sus molestias físicas antes de decidir si estará en condiciones de competir

Carlos Alcaraz no quiere correr más de la cuenta. Ni siquiera después de firmar una victoria tan convincente como la que logró ante Flavio Cobolli en las Finales ATP. El murciano dejó buenas sensaciones sobre la pista, pero su prioridad sigue estando fuera de ella: comprobar cómo responde su cuerpo y no dar ningún paso en falso antes de afrontar lo que queda de torneo y, después, la Copa Davis.

El número uno español se impuso al italiano por 6-4 y 6-1, en apenas una hora y cinco minutos, en un partido que también le sirvió como examen físico después de las molestias que sufrió el miércoles en el isquiotibial izquierdo durante su enfrentamiento ante Medvedev. "Para mí, el partido de hoy era importante porque también suponía ponerme a prueba. Queríamos comprobar cómo respondía mi cuerpo y cómo me sentía después del tratamiento de ayer y de toda la jornada de descanso. Y me encontré bien", explicó tras el encuentro.

El español no quiere precipitarse. Después de someterse a pruebas médicas el jueves, decidió junto a su equipo tomarse una jornada de descanso y centrarse en los cuidados físicos. "Ayer, después de las pruebas, decidimos no entrenar y descansar. Salimos a dar un paseo, estuvimos tranquilos y recibí tratamiento por la mañana y por la tarde. Esta mañana volví a trabajar con mi fisioterapeuta, tomando muchas precauciones y haciendo, diría, todo lo mejor posible fuera de la pista para estar preparado y llegar en buenas condiciones a este partido", detalló.

Ahora tiene por delante el duelo del sábado ante el estadounidense Ben Shelton, una cita que afrontará sin pensar todavía en lo que pueda venir después. "Antes que nada, quiero ir día a día. Eso es lo primero. Quiero hacer todo lo mejor posible fuera de la pista para estar preparado para mañana. Después del partido de mañana veremos qué ocurre: si gano, jugaré la final; si pierdo, iré a la Copa Davis y seguiré recuperándome", señaló.

Alcaraz tampoco quiso concretar cuáles son exactamente las molestias que arrastra y admitió que siempre existe el riesgo de sufrir una lesión. "Así que, como he dicho, quiero centrarme en el día a día, concentrarme en el partido de mañana y ver cómo me encuentro al despertarme. Después ya veremos cómo responde mi cuerpo durante la próxima semana", añadió.

"Hemos intentado no hacer el loco, no ir a las bolas que normalmente voy, no exigirme al máximo físicamente e ir más agresivo de la cuenta, pegar más fuerte de la cuenta. Con estas pistas es un poquito más fácil hacerlo, lo cual hoy había una sensación de que todo lo que hacía, lo hacía bien", comentó sobre su rendimiento ante Flavio Cobolli.

Carlos Alcaraz y Flavio Cobolli / Imago

Cobolli se marcha orgulloso pese a la derrota

El italiano, que debutaba en las Finales ATP, reconoció la dificultad de medirse a Alcaraz y la escasa posibilidad de cometer errores ante un rival de ese nivel. "Sabía que cualquier mínimo error por mi parte durante un intercambio se convertiría en una auténtica masacre. Por eso, tener tan poco margen de error frente a un jugador de este nivel es realmente complicado", admitió.

Cobolli se despidió sin victorias, pero con la satisfacción de haber formado parte del torneo. "Cuando estás aquí, todo es fantástico. Es un sueño hecho realidad. Ahora el objetivo es volver el año que viene. Eso es en lo que quiero trabajar de cara a la próxima temporada", concluyó.