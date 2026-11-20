El técnico del Valencia ha hecho un repaso de la plantilla, desde la posible titularidad de Copete a la inclusión de Otorbi en la lista, dejando claro también que Sato buscará minutos con una cesión en enero

Javier Aguirre, técnico del Valencia, ha dejado claro que no piensa todavía en el mercado de enero, para el que queda más de un mes, pese a los rumores que ya se escuchan por la ciudad del Turia, y que solo tiene puesta su mente en el próximo partido, en el que jugará este sábado frente al Rayo Vallecano, partido para el que tiene opciones de llegar el canterano David Otorbi.

"La sorpresa es que la evolución es muy buena, quizá por su juventud, no lo sé, por su musculatura, pero sí hay una buena cicatrización y el chico tiene buenas sensaciones, que es lo más importante, porque muchas veces la ciencia dice algo, pero el ser humano dice: 'No me duele, estoy bien'. Tiene opciones y vamos a medirlo bien, evidentemente. Es un jugador para nosotros importante y no me gusta, nunca lo haré, correr riesgos innecesarios. Entonces, sin correr riesgos, vamos a ver si David Otorbi está con nosotros. Viaja, viaja y luego vemos. Entonces todavía tengo que quitar un par de ellos para mañana", ha explicado.

Cómo está Copete

"Puede ser titular. Cuando llegamos yo le notaba a la hora de correr un gesto de protección. Hoy está bien. Compite, mete. Es el Copete que yo conozco. Está al nivel de los demás".

Copete celebra el triunfo del Valencia en el Coliseum de Getafe. / Cordon Press

Cómo está el equipo mentalmente

"Están muy bien de actitud también emocionalmente, no tengo ninguna pega con el equipo. Es verdad que no hemos sacado los puntos que quizá debíamos. En actitud y compromiso muy bien. Sí nos falta volumen de juego".

Cuál es el plan con Sergi Canós

"No sé realmente, es una pregunta que no podría responder. Con Sergi hablo todos los días, cada día se acerca más al grupo, más trabajos diferentes a los que hacía en soledad. Lo veo bien, es un proceso bastante lento. Lo administrativo no lo sé. No sé su situación contractual ni si tiene dorsal o no. No he hablado con Braulio sobre Canós".

"No sé su situación contractual ni si tiene dorsal o no. No he hablado con Braulio sobre Canós"

Hugo Duro y su falta de minutos

"Todos los jugadores tienen ganas de jugar. El que no juega se irrita, te quiere demostrar que estás equivocado. A Hugo lo veo bien, tiene ese gen competitivo, lo sufrí de rival, es pícaro, siempre está de buen humor, muy querido en el plantel y con buenos números en el pasado. Ojalá tenga su oportunidad, ojalá yo se la dé y que dé un buen rendimiento".

Pueden jugar junto Javi Guerra y Elliott

"Conforme avanza el fútbol van desapareciendo los roles, salvo el portero. Elliott o Sato son muy buenos con la pelota, desequilibrantes, tienen gol. No los veo jugando por fuera. Sato es un poco más veloz. Los veo por dentro a los dos. Guerra es un biotipo, es alto, zancada larga, llegador, tiene gol y es recuperador pero no me estorban ni se estorban. Son buenos jugadores. Es difícil con once y a veces con un sistema de juego tienes a uno para jugar por fuera y luego por dentro. Son las vicisitudes de todas las semanas de los entrenadores. El Rayo es el segundo equipo de toda España que más centra de toda España. No me había percatado hasta que recibí la estadística".

Javier Aguirre, en un partido con el Valencia. / IMAGO

Qué pasará con Sato, saldrá en enero

"De Sato me dice Braulio que habló con el representante que quieren una cesión para buscar minutos. Estamos todos de acuerdo. Es la realidad hoy de este chico. Es un activo del club. Yo tuve a Kubo y a Kang In Lee. No jugaban y conmigo rindieron. Y también trabajé en Japón. Y no es fácil. Es un salto cuantitativo y cualitativo muy importante. Es difícil llegar y besar el santo. Conozco el fútbol japonés y hay una diferencia competitiva muy grande. En este momento por la cantidad de jugadores y por su adaptación le está costando. Es un jugador a futuro muy interesante".

Con la llegada de Pitchwise, espera una revolución en enero

"Le comenté a Braulio que él podría salir a dar una rueda de prensa, porque él está en esas negociaciones con Pitchwise. No sé los números ni las posibilidades que manejan. Le sugerí que podía salir. ¿Revolución? No he oído esa palabra. Él podría estar más enterado que yo. Tengo una plantilla de la que no descarto a nadie. Salvo Canós y Diego López, cuento con todos para Vallecas, salvo Jesús y Gayá".

Rioja y Maffeo como laterales

"Tenemos alternativas. Meter un lateral izquierdo de derecho, Foulquier, Maffeo, Arnau, o una opción más ofensiva como Luis Rioja, que fue lo que puse en Copa por razones obvias, por las características del rival también. Pero hay muchos jugadores polivalentes en la plantilla".