Braulio Vázquez ha puesto sus ojos en Tammy Abraham para dotar de más pólvora la delantera che, aunque no es el único, en la lista de varios candidatos también está el brasileño Yuri Alberto

El Valencia está dispuesto a ser uno de los animadores del próximo mercado de enero. La contratación de Braulio Vázquez para liderar la dirección deportiva debe verse reflejada en una apuesta por reforzar a la plantilla che el próximo mes de enero para sacarla de la zona baja de la clasificación.

Y de hecho, uno de los primeros nombres que está sonando va por ese camino. Se trata del delantero inglés Tammy Abraham, ahora en las filas del Aston Villa de Unai Emery. Ha sido el periodista italiano Matteo Moretto quien ha desvelado el fuerte interés del Valencia en hacerse con los servicios del goleador con raíces nigerianas después de que el conjunto inglés se haya mostrado abierto a su salida en el mercado de enero.

El futbolista nacido en Londres no está teniendo protagonismo con Unai Emery pese a que el club se gastó 22 millones de euros en su fichaje en enero de 2016, es decir, hace menos de un año. Tan solo ha jugado 27 partidos repartidos entre todas las competiciones aunque la mayoría de ellos fueron en la segunda vuelta de la pasada campaña.

Tammy Abraham apenas cuenta para Emery en las competiciones importantes: Premier y Champions, por lo que podrían ver con buenos ojos su salida en enero

En la 26/27 tan solo ha jugado cuatro partidos en la Premier League para un total de 71 minutos, otro cuatro en la Champions League para sumar 54 minutos, donde ha marcado un gol. Su mayor protagonismo ha sido en la EFL Cup, donde en dos partidos ha anotado dos goles en 84 minutos de juego.

Así, el Valencia pretende aprovechar la tesitura para hacerse con la cesión de un futbolista que irrumpió en el Chelsea y que luego pasó por varios clubes como la AS Roma, que en el verano de 2021 pagó 41 millones de euros, el AC Milan, o el Besiktas, antes de volver al Aston Villa para el que ya jugó en la 18/19 cuando el club militaba en la Championship.

Sin embargo, su incorporación no sería nada fácil, ya que para empezar el Aston Villa debería asumir también parte de su alta ficha, aunque en Valencia tendría muchos minutos. Según el periodista italiano, el Valencia ya se ha puesto en contacto con el Aston Villa para ver las condiciones de una hipotética cesión son viables para el club che.

Yuri Alberto, otra opción; Hugo Duro, en la rampa de salida

Pero la de Abraham no es la única opción para Braulio. También gusta en la dirección deportiva el brasileño Yuri Alberto, delantero del Corinthians. A sus 25 años, tiene cuatro menos que el ariete del Aston Villa, ha bajado un poco su rendimiento este año, lo que pretenden aprovechar algunos clubes para sacarlo en mejores condiciones.

Lo que parece claro es que el Valencia ya mira delanteros para reforzar el ataque de Javier Aguirre. Hugo Duro no pasa por su mejor momento y ya se rumorea que podría salir en enero, siendo de hecho vinculado con el Sevilla, habría que ver que pasa también con Dani Raba, que además acaba contrato a final de temporada. Por lo que solo Sadiq Umar parece que tiene segura su continuidad en el Valencia a partir de enero.