El joven piragüista superó un sarcoma de alto grado diagnosticado cuando tenía siete años, encontró en el paracanoe una nueva oportunidad y se proclamó campeón del mundo en 2024. Ahora, afincado en Sevilla, trabaja para alcanzar los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028

Nico Adega encontró en una piragua la manera de recuperar la felicidad que le había arrebatado un cáncer de huesos cuando solo tenía siete años. Hoy es campeón del mundo, estudia Ingeniería Informática de Software en Sevilla y tiene entre ceja y ceja un objetivo que va mucho más allá de los títulos: conseguir una medalla paralímpica y convertirse en el ejemplo que a él le faltó durante su infancia.

Su historia comenzó con un dolor persistente en la rodilla derecha. Su madre detectó que cojeaba durante un entrenamiento de fútbol y, después de varias pruebas médicas, llegó el diagnóstico: un sarcoma de alto grado. "Cuando llegamos a casa, mis padres estaban desconsolados llorando, porque nunca piensas que te vaya a tocar a ti y menos a tu hijo de siete años", recuerda en una entrevista con Infobae. La enfermedad le obligó a pasar dos años en el hospital, afrontar 20 ciclos de quimioterapia, 34 de inmunoterapia y más de 15 operaciones. También tuvieron que retirarle parte del fémur y colocarle una prótesis de rodilla.

La experiencia fue tan dura que llegó a desarrollar rechazo al color amarillo, asociado a la medicación que recibía. "Si veía ese color en cualquier sitio, entraba en el mismo malestar que si me estuvieran dando la quimio", explica. Las enfermeras llegaron a cubrir las bolsas de tratamiento con escudos de equipos de fútbol, dibujos de perros y otros elementos que le ayudaran a no verlas.

Cuando abandonó el hospital, los médicos le recomendaron que renunciara a actividades como correr, saltar o jugar al fútbol. Pero Nico quería recuperar el tiempo perdido. La avería de su prótesis en 2017 le obligó a enfrentarse de nuevo a su situación y a buscar una actividad que pudiera practicar. Preguntó por distintos deportes hasta que apareció el piragüismo. "Al principio me dijeron que no a todos los deportes y un día me dio por preguntar por el piragüismo y me dijeron que sí. Cuando salimos, le dije a mi madre: 'Apúntame a piragüismo ya'".

Nico Adega / Instagram

Una semana después ya estaba en el Club Fluvial de Vigo. Allí encontró un lugar en el que no se sentía diferente. "Me volví a sentir igual que el resto. Era uno más", recuerda. Los comienzos no fueron sencillos, con numerosas caídas de la embarcación, pero poco a poco fue progresando hasta descubrir el paracanoe, la modalidad adaptada en la que empezaría a destacar.

Ni siquiera las nuevas lesiones consiguieron apartarlo definitivamente del agua. En 2022 se fracturó el fémur al tirarse por un tobogán y tuvo que pasar otra vez por quirófano. Diez meses después, y tras una intervención de cadera, volvió a remar. Con solo 16 años logró clasificarse para el Campeonato de Europa absoluto, donde terminó octavo. El salto definitivo llegó en 2024. Se trasladó a Sevilla para continuar sus estudios y recibió la oportunidad de competir en el Mundial de maratón de 10 kilómetros. Aunque su especialidad eran los 200 metros, aceptó el reto y acabó proclamándose campeón del mundo.

Ahora quiere que su trayectoria sirva también para abrir camino a otros niños. "Cuando nos diagnosticaron esto, te encuentras muy perdido porque no conoces a nadie. Siempre lo digo, que me gustaría ser el referente que nunca tuve para que ningún otro niño tenga que estar cinco años preguntando por diferentes deportes", afirma.

Su siguiente gran desafío está en Los Ángeles 2028. El maratón no forma parte del programa paralímpico, por lo que tendrá que volver a centrarse en los 200 metros para intentar conseguir una plaza. Sabe que no será sencillo, pero su ambición permanece intacta.