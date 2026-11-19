Todos los estamentos del club verdiblanco han sumado fuerzas en una comida en familia que se ha convertido en una tradición antes de los partidos especialmente importantes

El capitán del Betis, Isco Alarcón, y el presidente, Ángel Haro, conversan durante una reunión en la previa del derbi. / Real Betis

El Real Betis, con los futbolistas internacionales volviendo por goteo y pendiente de varios tocados, ha diseñado una semana de trabajo previa a El Gran Derbi con entrenamientos matinales de lunes a viernes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. No habrá baño de masas ni sesión abierta al público para que el plantel sea jaleado por el beticismo antes de visitar al Sevilla FC; pero todo el club se han juntado este jueves en una arenga colectiva para hacer acopio de confianza en pos de buscar un nuevo triunfo en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Agradable sobremesa en familia para soltar la presión antes del derbi

Todos los estamentos del club han hecho piña y han afianzado esos lazos familiares que son tan ensalzados por todos los integrantes en cada comparecencia pública que afrontan. La reunión ha sido convocada por los cuatro capitanes: Isco Alarcón, Marc Bartra, Aitor Ruibal y Héctor Bellerín. No obstante, ha participado la plantilla al completo, así como todos los componentes del cuerpo técnico de Manuel Pellegrini y una nutrida representación institucional.

Marc Bartra, Ángel Haro, Manu Fajardo, Adrián San Miguel y Rafael Gordillo charlan durante una comida en familia. / Real Betis

Esta comida en familia se ha celebrado en la 'zona lounge' de la ciudad deportiva, justo después del entrenamiento de este jueves, y, como se pueden comprobar en las imágenes que han compartido los propios medios del Betis, han asistido numerosos dirigentes: desde el presidente, Ángel Haro﻿, hasta el director deportivo, Manu Fajardo﻿, quienes han bromeado con Álvaro Fidalgo tras la grave entrada que sufrió jugando con México y de la que, milagrosamente, salió ileso.

Tampoco ha faltado la presencia de varios consejeros de la entidad, así como de trabajadores de la secretaría técnica o de exfutbolistas ilustres que desempeñan en la actualidad diversos cargos institucionales, como pueden ser los casos de Rafael Gordillo, Adrián San Miguel, Alexis Trujillo o Joaquín Sánchez﻿.

Manu Fajardo y Ángel Haro bromean con Álvaro Fidalgo tras la grave entrada que sufrió jugando con México. / Real Betis

Entre la tradición y la superstición

Este tipo de encuentros íntimos para afianzar la unión de grupo se han convertido en iniciativas bastante recurrentes antes de partidos importantes y han decidido repetir un brindis en el que han deseado salir invicto por cuarto derbi consecutivo, después de ganar por 2-1 en el último de la 24/25 y de firmar un 0-2 y un 2-2 en los envites de la pasada 25/26.

Ya sea por motivos de superstición, por extender una tradición cada vez más arraigada o por mero placer, el Real Betis ha vuelto a compartir un tiempo de recreo muy necesario para relajar las tensiones propias de una semana que se vive con especial intensidad en la siempre dual ciudad de Sevilla.

Manuel Pellegrini y Alexis Trujillo conversan durante la comida de arenga en el Betis antes del derbi. / Real Betis

En la mañana de este viernes, el equipo realizará a partir de las 11:15 de las mañanas el último entrenamiento previo a este primer derbi del curso y, tras la sesión matinal, el entrenador Manuel Pellegrini pasará por la sala de prensa de Los Bermejales para analizar todos los pormenores del choque ante el eterno rival.

Una semana especial llena de visitas a la Ciudad Deportiva Luis del Sol﻿

Además de juntarse entre ellos mismos, los últimos días han estado cargados de visitas de caras conocidas que han querido repartir ánimos antes del derbi. Así, si la semana pasada estuvo el brasileño Petros y a inicios de esta se dejó ver Jesús Rodríguez, este mismo jueves han estado en la ciudad deportiva Antonio Adán y Javi García. ﻿﻿Ambos han recordado para Betis TV el inolvidable 3-5 en Nervión del 6 de enero de 2018, un partido que también ha ensalzado Cristian Tello, otro que ha vuelto a casa para revivir esta previa tan pasional.