La carta de amor que Petros dirige al beticismo: "Es algo que ningún dinero puede comprar"

El pivote brasileño, de visita estos días en Sevilla "casi diez años después" de su marcha, agradece "el cariño de todos" en su regreso a la que fue su casa entre 2015 y 2017, así como "el respeto" que ha experimentado tras una etapa en la que se entregó al máximo: "¡Viva el Betis manque pierda! Os amo"

Ha estado unos días en Sevilla, recordando sus dos años de verdiblanco y reencontrándose con los pocos que quedan más de una década después. En la primera plantilla, el recién retornado Dani Ceballos y un Joaquín Sánchez que se jubiló en 2023 para ser consejero y accionista de referencia. 'Rascando' mucho, conoce Petros Matheus dos Santos a Aitor Ruibal, que se ejercitó alguna que otra vez con los mayores en los estertores de su etapa en el Real Betis, algún fisioterapeuta y directivo. Para usted de contar. Eso sí, el pivote saludó a Antony Matheus dos Santos, que ya descollaba en ﻿2018 en el ﻿Sao Paulo﻿, su siguiente destino tras abandonar ﻿Heliópolis﻿, donde había llegado procedente del ﻿Corinthians﻿.

IG

Aún no oficialmente jubilado a sus ﻿37 años﻿, tras abandonar en enero de este año el ﻿Al-Okhdood saudí, el de ﻿Juazeiro echa la vista atrás y rememora con cariño su paso por el tercer club donde más partidos jugó y el segundo en minutos, sólo por detrás del ﻿Al-Nassr de ﻿Cristiano Ronaldo﻿. Fueron 66 encuentros﻿, en los que marcó ﻿dos goles y brindó ﻿cinco asistencias﻿, viendo ﻿17 amarillas y siendo expulsado con una doble en dos ocasiones. Porque, aunque generó dudas al principio en cuanto a su posición natural, se afianzó ﻿Petros como verdiblanco como un gran recuperador, ejemplar en la contención e incansable en aquel ﻿Real Betis coetáneo a la llegada de ﻿Haro y Catalán a la regencia.

IG

Antes de marcharse, el centrocampista ha dirigido una carta "a toda la afición bética﻿", derrochando pasión y agradecimiento: "Después de casi diez años, he podido volver a Sevilla, un lugar que mi familia y yo amamos. Y lo que hemos vivido esta semana es difícil de explicar con palabras. El cariño de todos los empleados del club, de la afición que me encuentra por la calle y en las redes sociales, de los compañeros que jugaron conmigo... Eso es algo que ningún dinero puede comprar. Un amigo me dijo estos días 'Petros, tú siempre tienes las puertas abiertas por donde pasas'. Y creo que ésa es una de las cosas que más valoro en la vida: el respeto por los lugares por donde uno pasa, el respeto por las personas, el cariño, la dedicación y la entrega".

"Nuestro equipo no era el mejor técnicamente, pero, si había que dar la vida por este club, la daba"

Y zanjaba: "Todo lo que hice por el Betis fue entregarme, desde el día que llegué hasta el día que me fui. Quizás esa sea la explicación de tanto cariño. Tal vez nuestro equipo de aquella época no era el mejor técnicamente, pero, si había que dar la vida por este club, yo la daba. Y así lo hice cada día que estuve aquí. Por eso, de corazón, en mi nombre y en el de mi familia, quiero dar las gracias a todos mis amigos, a todos los béticos y a todos los trabajadores del club, desde el presidente hasta el utillero. Gracias por cada mensaje, por cada abrazo y, sobre todo, por el respeto. Eso es algo que nunca va a cambiar. ¡Viva el Betis manque pierda! Os amo. Petrinhos del Betis".