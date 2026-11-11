Robert Sánchez, ex de la selección española, sufre un fuerte accidente con un Ferrari

El meta del Como, donde se encuentra cedido por el Chelsea, participaba en una tanda libre en el Circuito de Nürburgring cuando se salió de una curva y estrelló su coche, valorado en 350.000 euros, aunque por fortuna salió ileso

Tremendo susto el que se ha llevado el guardameta Robert Sánchez, gran aficionado a los coches deportivos y a la velocidad, lo que en el pasado ya le costó algún disgusto en forma de multa, al ser captado por un radar superando los límites permitidos. Esta vez, en cambio, optó por disfrutar de su pasión sin poner en peligro al resto de la circulación, al rodar con un Ferrari de competición en el Circuito de Nürburgring Nordschleife, aunque acabó encendiendo todas las alarmas al protagonizar un aparatoso accidente.

Así fue el accidente de Robert Sánchez

El internacional (en tres ocasiones) aprovechó que ya dejó de ser el tercer portero de la selección española (lo fue tanto con Luis Enrique como con De la Fuente) para desplazarse a Alemania en este parón y ponerse a los mandos de un Ferrari 488 Challenge Evo, con 670 CV de potencia y pensando exclusivamente para circuitos, valorado en 350.000 euros. Pero no pudo mantener el control en la curva peraltada del Karussell, una de las más famosas del trazado germano.

Según testigos del accidente, consultados por el diario británico The Sun﻿, el cancerbero propiedad del Chelsea, que esta campaña se encuentra cedido en el Como de Cesc Fàbregas, se salió de la pista cuando circulaba a una velocidad superior a los 110 km/h en una curva con más de 180 grados, impactando contra el guardarail.

"No parecía conmocionado ni nada parecido"

Las imágenes de la grúa remolcando el vehículo muestran a las claras la fuerza del impacto. De hecho, la parte delantera del Ferrari quedó completamente destrozada. "Claramente, aceleró demasiado y se fue directamente contra la barrera", afirmó uno de los presentes. Pero, por fortuna, el que fuese canterano del Cartagena y el Levante, desde donde puso rumbo al Brighton, salió ileso.

Es más, un de los participantes se sorprendió al ver la reacción de Robert Sánchez. "Se bajó inmediatamente del coche como si no hubiera pasado nada y empezó a recoger las piezas rotas﻿. No parecía conmocionado ni nada parecido. Solo nos dimos cuenta de que era él cuando vimos que llevaba su nombre escrito en el lateral del coche", explicó.

Robert Sánchez tendrá que rascarse el bolsillo por el accidente

La buena noticia es que el meta murciano no sufrió ningún daño físico. Pero sí le ha costado el dinero﻿, pues tendrá que rascarse el bolsillo no solo por los daños sufridos por el coche﻿, sino para reparar los desperfectos ocasionados en la pista, por donde quedaron esparcidas una gran cantidad de piezas, provocando que ondease de inmediato la bandera roja.

Así, además de tener que hacer frente a los costes derivados de los daños en materiales, ﻿como los guardarraíles, Robert Sánchez tendrá que abonar la intervención de la grúa o los equipos de mantenimiento y limpieza ﻿de la pista, además indemnizar al circuito por el tiempo que tuvieron que ser suspendidas las tandas abiertas ﻿en las que participaban otros aficionados. En concreto, se trataba de un evento privado organizado por Circuit Days, con menos pilotos de lo habitual en una jornada de puertas abiertas.