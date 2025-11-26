Robert Sánchez, tajante sobre el partido de Lamine Yamal: "Cucurella lo tiene en el bolsillo"

El portero del Chelsea habló de manera muy clara sobre el duelo que tuvieron ambos jugadores de la selección española, donde terminó decantándose a favor del lateral izquierdo, MVP del encuentro elegido por la UEFA

El Chelsea se llevó una contundente victoria del enfrentamiento contra el Barcelona en Stamford Bridge. Los de Maresca pasaron por encima de un equipo como el de Hansi Flick que se vio perjudicado por la expulsión de Araujo en la primera parte. Sin embargo, uno de los jugadores que más destacaron en el cuadro local fue Cucurella, que fue elegido el mejor del partido por la UEFA. El lateral se tuvo que ver las caras con Lamine Yamal durante los 80 minutos que tuvo sobre el terreno de juego, por lo que Robert Sánchez fue muy claro valorando el duelo entre ambos futbolistas de la selección española.

Robert Sánchez valora el encuentro que firmó Cucurella con Lamine Yamal

En este sentido, Robert Sánchez fue uno de los jugadores del Chelsea que compareció ante los medios de comunicación para analizar la victoria contra el Barça en la nueva jornada de la UEFA Champions League. El meta internacional con España fue muy claro a la hora de valorar el emparejamiento de Cucurella con Lamine Yamal: "Lo tiene en el bolsillo", refiriéndose a la superioridad que mostró el lateral sobre el extremo de 18 años. "Todo el mundo es muy bueno hasta que viene a la Premier League". Por último, el portero de 28 años fue preguntado por el favoritismo del conjunto de Hansi Flick para levantar esta temporada la Copa de Europa: "Favoritos nosotros". Además, cabe recordar que Lamine Yamal no terminó el encuentro sobre el césped de Stamford Bridge, ya que el técnico alemán decidió sustituirle en el minuto 80 por Dani Olmo, cuando ya el marcador señalaba el 3-0 que finalmente sería el resultado del choque.

Por otro lado, Hansi Flick dio detalles sobre lo que le pudo faltar a su equipo en el partido contra el Chelsea, que supuso un duro revés para la clasificación directa de los azulgranas a octavos de final de la UEFA Champions League: "Creo que necesitamos jugar más agresivos. Nuestro juego está bien, el uno contra uno está bien, pero viendo al Chelsea, ellos han sido más físicos y dinámicos en el uno contra uno, y eso lo quiero yo para mi equipo. He visto cosas positivas y tengo la esperanza de seguir viéndolas. Raphinha ha vuelto, Marcus está a su nivel, el resto vendrá. Sí veremos un Barça diferente. Lo prometo. Hemos de trabajar y entrenar la intensidad y lo veo en positivo".

Golpe de realidad para Lamine Yamal

Lamine Yamal no fue tan decisivo como viene acostumbrando en el Barcelona, además de en la selección española cuando su físico le ha permitido. En este sentido, el jugador de 18 años apenas ha sido protagonistas en los grandes encuentros que han disputado los de Hansi Flick esta temporada, frente a PSG, Real Madrid y Chelsea, donde no firmó ni un gol ni una asistencia en las tres derrotas de los azulgranas, claves sobre todo para sus intereses en la UEFA Champions League. Por ello, el conjunto culé necesitará la mejor versión de su futbolista para encarar los partidos claves de la 2025/2026, donde ya le espera, antes de acabar el año, equipos como el Atlético de Madrid, Real Betis o Villarreal.