Araujo, de nuevo la mala noticia del Barça con su expulsión contra el Chelsea

El defensa del equipo de Flick volvió a ser decisivo viendo tarjeta roja en un duelo de la Copa de Europa, tal y como pasó en la vuelta de cuartos de final de la 23-24 ante el PSG, donde el conjunto culé quedó eliminado

Araujo volvió a tener una noche negra con la camiseta del Barcelona en la UEFA Champions League. El central del conjunto de Hansi Flick vio la tarjeta roja por dos acciones en la primera parte que dejaron al equipo sentenciado en el segundo tiempo, donde Estevao y Delap se sumaron al 3-0 final del Chelsea en Stamford Bridge. Con ello, son dos las expulsiones que ha sufrido el futbolista uruguayo, siendo la otra en el duelo de vuelta de cuartos de final de Copa de Europa contra el PSG, donde los azulgrana quedaron eliminados de la competición.

Segunda expulsión de Araujo en una primera parte de Champions League

El Barcelona se fue de vacío de su visita al Chelsea, en el encuentro correspondiente a la jornada 5 de la UEFA Champions League. De esta manera, el conjunto culé se sitúa decimoquinto en la clasificación de la Copa de Europa, a la espera de lo que hagan hoy el resto de equipos. Por ello, se antoja complicado pensar que el equipo de Hansi Flick se pueda clasificar directamente a los octavos de final, quedando entre los ocho primeros. Sin embargo, gran parte de culpa del 'pinchazo' en Stamford Bridge fue de Araujo. El central uruguayo volvió a quedar señalado por su expulsión en el minuto 44, tras una doble amarilla y una fuerte entrada sobre Cucurella, lo que dejó a los azulgranas sin apenas esperanzas de sacar algo positivo de Londres. Además, tal y como ha detallado el periodista MisterChip, el defensa del Barça se ha sumado a la lista de los jugadores culés que han sido expulsados en el primer tiempo de un partido de Champions League, donde se encuentran otros como Guardiola, Piqué, Eric García y Cubarsí.

Al término del encuentro, Hansi Flick fue muy claro la expulsión de Araujo, que dejó al Barça con 10 desde la segunda parte, quedando el resto del encuentro muy a favor para los de Maresca: "Tengo que hablar con él, ver los vídeos y analizarlo. La segunda falta podría haber pasado, pero no tendría que haber tirado al jugador. Estas cosas pasan en el fútbol". De esta manera, el técnico alemán introdujo a Rashford tras el descanso, sustituyéndolo por Ferran Torres, que tuvo ocasiones para estrenar el marcador a favor de los visitante en Stamford Bridge. Por otro lado, Joan García hizo balance también de la doble tarjeta amarilla que vio el central uruguayo: "A nadie le gusta dejar al equipo con uno menos. El mensaje del vestuario a la media parte era de poner muchas ganas, pero el gol suyo al principio nos ha cortado ese ritmo".

El Barça se complica sus opciones de quedar entre los ocho primeros

De esta manera, el Barça está obligado a ganar sus tres últimos partidos de la fase de liga de la UEFA Champions League, que son contra el Eintracht, Slavia Praga y Copenhague, cerrando la clasificación en el Spotify Camp Nou. Además, Hansi Flick, ya en el encuentro ante el conjunto alemán, no podrá contar con Araujo, por lo que tendrá que buscar nuevas alternativas y soluciones, siendo Christensen una de ellas para quedar alineado con Cubarsí en el centro de la defensa.