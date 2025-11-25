Chelsea 3-0 Barcelona: Estevao se impone y los blues hunden al Barça en Londres

El encuentro comenzó con uno de los pocos intentos de Lamine Yamal, cuyo disparo terminó en las manos de Robert Sánchez. El extremo apenas encontró espacios ante Marc Cucurella, y su acción coincidió con las burlas del estadio, que entonó el "You are a shit Estevao". La frase marcó el tono de una noche en la que el brasileño sí logró desequilibrar.

Estevao, con 18 años, se movió con libertad por la zona ofensiva, asociado tanto con Alejandro Garnacho como con Pedro Neto. Enzo Maresca apostó por un plan con falso nueve, situando a Neto en esa posición y dejando al brasileño en la derecha para cargar la presión sobre un Barcelona nervioso y sin Pedri. El planteamiento funcionó desde los primeros minutos.

El Chelsea se impuso con claridad en la primera mitad y acumuló llegadas suficientes para abrir el marcador mucho antes. Al conjunto londinense le anularon dos tantos, uno por mano de Wesley Fofana y otro por fuera de juego de Moisés Caicedo, pero el gol terminó llegando en una acción inesperada.

En un córner que sorprendió a la defensa azulgrana, Cucurella puso un centro que Pedro Neto trató de convertir de tacón y el balón terminó entrando tras un intento de despeje entre Ferran Torres y Koundé. La dinámica reflejaba la superioridad inglesa y anticipaba un partido cuesta arriba para los de Hansi Flick.

La expulsión de Araujo agravó el escenario

En ese contexto, Ronald Araujo se marchó expulsado por doble amarilla, con una segunda tarjeta especialmente evitable. La acción en el minuto 44 condicionó el resto del encuentro.

Flick trató de activar al equipo con la entrada de Marcus Rashford por Fermín López, pero la propuesta no cambió la tendencia. El Chelsea siguió siendo superior, anuló otro tanto por fuera de juego de Garnacho y mantuvo la iniciativa sin encontrar oposición.

La diferencia se amplió cuando Estevao encaró a Pau Cubarsí, superó al central y batió a Joan García. El gol confirmó su papel determinante y reforzó el contraste con la actuación de Lamine, nuevamente señalado por parte del estadio con un nuevo "You are a shit Estevao".

El dominio local se consolidó todavía más con el tercer tanto, obra de Delap, que remató un pase de Enzo Fernández para cerrar un marcador que ya reflejaba la distancia mostrada sobre el césped.

Un golpe clasificatorio para el Barcelona

La derrota deja al Barcelona en una situación comprometida. Si Real Madrid y Paris Saint-Germain vencen este miércoles, el equipo de Flick quedará a cinco puntos del top 8.

El conjunto azulgrana se sitúa decimocuarto con siete puntos, mientras que el Chelsea asciende a la quinta posición con diez. Al Barça le restan tres partidos para terminar la fase: Eintracht Frankfurt, Slavia Praga y Copenhague.

- Ficha técnica:

3 - Chelsea: Sánchez; Gusto (Andrey Santos, m.46), Chalobah, Fofana, Cucurella; James (Acheampong, m.82), Caicedo, Enzo; Estevao (George, m.82), Garnacho (Delap, m.59) y Neto (Gittens, m.76).

0 - Barcelona: García; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde (Martín, m.79); García, De Jong, Fermín (Christensen, m.62); Lamine (Olmo, m.80), Torres (Rashford, m.46) y Lewandowski (Raphinha, m.62).

Goles: 1-0. Koundé, p.p, m.24, 2-0. Estevao, m.55 y 3-0. Delap, m.73.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia) amonestó a Gusto (m.40) y Maresca (m.52, fuera del campo) por parte del Chelsea. Expulsó por doble amarilla a Araujo (m.32 y 44) por parte del Barcelona.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga de Campeones disputado en Stamford Bridge (Londres).