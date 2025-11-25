Koundé fichó por el Barça y no por el Chelsea gracias a una conversación con Xavi

El duelo de Champions entre Chelsea y Barcelona reabre la historia de un fichaje que marcó la etapa de Xavi Hernández en el banquillo azulgrana. Jules Koundé rememora cómo sus conversaciones con el técnico catalán resultaron decisivas para inclinarse por el Barça pese al interés firme del Chelsea y las trabas del Sevilla

La visita del FC Barcelona a Stamford Bridge, en una nueva jornada de la Champions League, ha devuelto al primer plano uno de los movimientos más relevantes del proyecto azulgrana en los últimos años. Jules Koundé, hoy pieza consolidada en la defensa culé, ha rememorado cómo Xavi Hernández jugó un papel determinante en su decisión de vestir la camiseta del Barça en un contexto en el que el Chelsea presionaba con fuerza para incorporarlo.

El defensor francés ha explicado en varias ocasiones que la salida del Sevilla no fue sencilla, tanto por las expectativas económicas del club andaluz como por la dificultad añadida que implicaba traspasar a un jugador a un rival directo de LaLiga. En ese escenario, su participación en el proceso fue decisiva y, de forma especial, la influencia del entonces técnico azulgrana.

La conversación que inclinó la balanza

Koundé ha reconocido públicamente que su charla con Xavi fue trascendental para su futuro. "Me gustó la conversación que tuvimos", recordó el internacional francés al repasar los detalles de aquel verano. Añadió que se le pasó "el tiempo volando" y es "muy buena señal cuando hablas de forma tan natural", en alusión directa al encuentro con el entrenador catalán.

El técnico le transmitió una visión muy clara del papel que podría desempeñar en su proyecto. Según relató el propio jugador, Xavi le aseguró que él "encajaba muy bien en su sistema", una idea que reforzó su convicción de elegir el Camp Nou. Para Koundé, aquel diálogo fue especialmente significativo porque, sobre todo, hablaron "de fútbol, que es de lo que más gusta hablar y más aún si es con el míster, con Xavi, que como jugador fue uno de los mejores".

El papel del Chelsea y la llamada de Tuchel

En paralelo, el Chelsea también intentó cerrar su incorporación. Koundé reveló en una entrevista en L'Équipe que llegó a mantener una conversación directa con Thomas Tuchel, entonces entrenador del conjunto londinense. "Hablé con Tuchel y sentí que tenía ganas de que fuera", admitió el defensa, aunque remarcó que "simplemente" preferió "el discurso de Xavi".

La propuesta deportiva del técnico alemán era diferente: contemplaba su uso como lateral de largo recorrido, explotando su potencia física y su capacidad para incorporarse al ataque. En contraste, Xavi le ofrecía la posibilidad de asentarse como central, la posición en la que Koundé se sentía más cómodo y en la que deseaba consolidarse.

El tiempo ha acabado demostrando la versatilidad del francés, que se ha desempeñado tanto como central como en el carril derecho, rol en el que ha llegado a situarse entre los mejores del mundo tanto con el FC Barcelona como con la Selección francesa. Aun así, su elección inicial se basó en la convicción de que sería uno de los centrales titulares del proyecto azulgrana, un argumento que, unido a la sintonía con Xavi, resultó definitivo para su fichaje.