Julián Álvarez responde al posible interés del Barcelona: "No me molesta"

El argentino es consciente de que hay informaciones que lo colocan en la órbita azulgrana, pero cree que "es más lo que se dice por ahí que en verdad lo que pasa", insistiendo en que está centrado en un Atlético de Madrid con el que confía en levantar algún título esta temporada

Aunque se le ha venido criticando por su sequía en LaLiga, donde lleva cinco jornadas consecutivas sin marcar, Julián Álvarez volvió a ver puerta en la Champions, ante el PSV Eindhoven, y suma ya cuatro tantos en cinco partidos en la máxima competición continental, para un total de 11 en lo que va de temporada. Unos números que lo colocan de largo como el máximo goleador del equipo rojiblanco y le llevan al convencimiento de estar en el mejor momento de su carrera por la madurez alcanzada, aunque a sus 25 años ni mucho menos se detiene.

"Con el paso del tiempo, obviamente que uno adquiere más experiencia, lo va viviendo de otra forma por todo lo que lo que le pasó antes. Y sí, siento que hoy estoy con más experiencia en los partidos, me siento cómodo y creo que todavía hay mucho por mejorar, así que hay que seguir", ha asegurado el argentino en una entrevista en Marca, donde se ha referido además a su futuro y a las informaciones que le colocan en la órbita del FC Barcelona, sin querer darle demasiada importancia.

Se abstrae de las noticias sobre su futuro

"A ver, a mí no me molesta. Trato de no mirar mucho, pero sé qué se habla. Se habla por las redes sociales. Creo que es más lo que se dice por ahí que en verdad lo que pasa. Yo estoy muy bien enfocado en esta temporada, en lo que tenemos por delante con el Atlético de Madrid. Así que nada, yo trato de abstraerme de eso y pensar en mí, en seguir creciendo como jugador y en ganar", destacó.

Con los cinco sentidos en el Atlético

Centrado, por tanto, en el conjunto colchonero, con el que tiene contrato hasta 2030, la 'Araña' asegura que se ha encontrado "más o menos lo que esperaba" cuando decidió aterrizar en el Metropolitano procedente del Manchester City. "La verdad que desde el primer día me trataron muy bien y me han dado un espacio muy bueno dentro del club, donde donde me siento cómodo. La temporada pasada por detalles en los últimos meses no pudimos estar ahí en la pelea final por los títulos. Pero creo que competimos muy bien durante todo el año y ahora en esta temporada lo estamos haciendo muy bien, de menos a más, así que que hay que seguir por este camino. El club viene creciendo muchísimo los últimos años, así que hay que seguir por este camino y pensar en ganar", señaló.

Ya piensa en la Supercopa de España

No es ningún secreto que el gran sueño del internacional albiceleste es ganar títulos con la camiseta rojiblanca y no tiene dudas de que es algo posible. Es más, no se inquieta por no haberlos conseguido en su primera temporada porque está convencido de que hay mimbres para ello. "Estoy tranquilo y con ganas de ganar, obviamente. Ahora en enero tenemos la Supercopa, una linda oportunidad, y después hay que seguir trabajando, que la temporada es muy larga y todo se define en los últimos meses. Así que llegar bien a esa época y estar atento a todo porque el año pasado se nos escaparon por detalles. Yo creo que hoy en día estamos para pelearle a cualquiera, el club viene creciendo un montón. En este último mercado han venido muchísimos jugadores de mucha jerarquía, mucha calidad y creo que el club, pensando en lo que viene adelante, tiene todavía más margen de mejora", explicó.

Trató de ayudar en el fichaje de 'Cuti' Romero

En este sentido, se espera que la llegada de Apollo Sports Capital como principal accionista suponga un impulso para seguir rodeando al argentino de otros grandes fichajes, admitiendo el propio Julián Álvarez que el pasado verano puso de su parte para intentar que 'Cuti' Romero fuese uno de ellos, si bien las pretensiones económicas del Tottenham fueron inalcanzables. "Obviamente que me hubiese gustado, el 'Cuti' es uno de los mejores defensores del mundo. Comparto con él tiempo en la selección y la verdad que me parece un crack, un animal competitivo, defensivamente muy fuerte. Y sí, tuve algunas conversaciones con él y por detalles ahí no se dio, pero ojalá que algún día podamos jugar juntos", sentenció.