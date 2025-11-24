Hansi Flick remarca la dificultad de ganar al Chelsea: "Si no llegas directamente, también puedes ganar la Champions yendo a la repesca."

Hansi Flick afronta la visita a Stamford Bridge entre explicaciones por la gestión de algunas lesiones, la recuperación de varios jugadores y la posibilidad de introducir ajustes tácticos. El técnico reconoce fallos, respalda a su equipo médico y mantiene la puerta abierta a cambios en el centro del campo

La rueda de prensa previa al Chelsea-Barça dejó como uno de los temas centrales la valoración de Hansi Flick sobre la gestión física de algunos jugadores lesionados. El entrenador admitió que ha leído la información publicada por The Athletic y no quiso desmentirla. En relación a Raphinha, señaló: "Con Raphinha creo que hemos cometido algún error; yo cometo algún error, todos los cometemos porque es humano, pero confiamos en todos".

Flick insistió en respaldar al área médica del club tras las dudas generadas. Afirmó que no está molesto con ellos y destacó su labor: "No estoy enfadado con el equipo médico, que es un equipo médico increíble, con experiencia y conocimiento". Añadió que "el resto es ruido", tratando de cerrar la cuestión.

La información mencionada apuntaba a que el técnico habría retomado métodos físicos de la pasada temporada tras acumularse 12 lesiones, y a que algunos futbolistas habían trasladado su malestar al club por ejercicios de readaptación. En ese contexto, Flick subrayó que lo importante es que Raphinha ya está disponible y que decidirá si juega desde el inicio: "Estoy muy contento de tenerle de vuelta".

La previa de un duelo que puede marcar la clasificación

El técnico también analizó la trascendencia del partido en Londres dentro de la fase de grupos de la Champions League. Aunque se le planteó si el encuentro podía considerarse una final para evitar los play-offs, evitó dramatismos. Recordó que el objetivo es alcanzar los octavos de final, asumiendo la dificultad: "El objetivo es entrar en octavos de final, pero sabemos que no es fácil".

Flick defendió que la repesca tampoco sería un escenario negativo: "Si no llegas directamente, también puedes ganar la Champions yendo a la repesca. Mañana ya veremos la situación". La intención del Barça es competir a un alto nivel en un campo exigente y sumar un resultado que acerque la clasificación entre los veinticuatro primeros.

Eric Garcia, opción para el pivote

En cuanto a los posibles ajustes tácticos, el entrenador abrió la puerta a repetir la fórmula utilizada ante el Athletic Club, situando a Eric Garcia como mediocentro. "Podría ser, hay muchas opciones. Mañana veremos", dijo sobre la posibilidad de que el defensa vuelva a ocupar esa posición. Además, elogió su actuación reciente: "Lo hizo muy bien contra el Athletic. Estoy muy contento con él".

Flick destacó la evolución del equipo en las últimas semanas y el regreso progresivo de futbolistas que habían estado de baja. Afirmó que "el equipo ha mejorado mucho" y comentó que Pedri podría reincorporarse a finales de semana, aunque no estará ante el Chelsea. El club ha preferido no arriesgar en su vuelta y el jugador continuará su recuperación en Barcelona.

Elogios a Lewandowski y análisis del Chelsea

El técnico valoró el momento de Robert Lewandowski, autor del primer gol en el renovado Spotify Camp Nou. Según explicó, el delantero trabajó intensamente tras su lesión de octubre: "Volvió muy en forma y lo está demostrando. Necesita marcar y sigue con ese hambre. Aporta muchísimo al equipo".

Respecto al Chelsea, Flick no ahorró elogios. Considera que es un rival de enorme nivel, con una propuesta reconocible y una plantilla de calidad: "Es uno de los mejores equipos del mundo. Su evolución es fantástica: jugadores, entrenador… Es fantástico verlos jugar. Es un equipo joven". Para él, la visita a Stamford Bridge debe ser un partido para competir al máximo: "Es la Liga de Campeones. Nunca es fácil. Tenemos que tener fe en nosotros y luchar mañana".

La influencia de Guardiola y la visión sobre Maresca

Flick también respondió a la referencia de Enzo Maresca sobre el Barça de Pep Guardiola. El alemán recordó la impronta del técnico catalán: "En aquellos años todo el mundo estaba enamorado del Barça de Pep. Creó una filosofía única; no puedes copiarle. Para mí es el mejor entrenador y por eso muchos siguen su camino".

Afirmó que su impacto fue visible incluso en Alemania: "No diría que le copiaban, pero sí nos fijábamos. Puso a muchos entrenadores en el buen camino".

Una convocatoria marcada por ausencias y retornos

El equipo viajará a Londres sin Pedri, que no está al cien por cien y no reaparecerá en esta jornada. También se valoró que acompañara a la expedición para celebrar su cumpleaños, pero finalmente permanecerá en Barcelona mientras continúa su recuperación.

En el capítulo de altas, Flick recupera a Raphinha y cuenta con el regreso de otros jugadores que han ido sumándose en las últimas semanas. Ante un rival con un centro del campo físico y de alto nivel, el entrenador no descarta reforzar esa zona con un perfil potente como el de Eric Garcia para equilibrar el duelo.