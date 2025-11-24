Lamine Yamal celebra el empate del Elche con un mensaje a Héctor Fort

El empate del Elche frente al Real Madrid generó una cadena de reacciones en el entorno del FC Barcelona. Lamine Yamal aprovechó la publicación de Héctor Fort para enviarle un mensaje público de apoyo y orgullo

El Elche firmó un empate de peso ante el Real Madrid, un resultado que estrecha la parte alta de la clasificación y que deja al FC Barcelona a un solo punto del conjunto blanco. La igualdad conseguida por el equipo ilicitano tuvo un impacto especial en Lamine Yamal, que siguió el partido y quiso mostrar su alegría a través de sus redes sociales.

El extremo blaugrana mantiene una relación muy cercana con Héctor Fort, canterano del FC Barcelona que actualmente forma parte del equipo ilicitano. Esa conexión le llevó a publicar en sus historias de Instagram la fotografía subida previamente por Fort. Con esta respuesta pública, el atacante del Barça dejó constancia de su vínculo con el defensa, a quien considera un amigo íntimo.

En esa historia acompañó la imagen con un puño, una estrella y un fuego, tres elementos con los que trasladó un mensaje de orgullo hacia el jugador del Elche. La publicación, además de felicitar a su excompañero, se interpretó como una reacción celebratoria ante el tropiezo del Real Madrid. Lamine eligió ese formato para expresar su satisfacción por el rendimiento de Fort en un partido exigente para el conjunto ilicitano.

La publicación de Fort y las respuestas del vestuario azulgrana

La interacción no quedó solo en esa historia. La publicación original de Héctor Fort, formada por cuatro fotografías de su encuentro ante el Real Madrid, comenzó a recibir comentarios de varios futbolistas del FC Barcelona. Las muestras de apoyo se multiplicaron desde distintos perfiles vinculados al vestuario azulgrana.

Gavi fue uno de los primeros en reaccionar. El mediocentro escribió: "Jaja así me encanta verte hermano", un mensaje que acompañó con un tono de cercanía habitual entre ambos. Esa intervención se sumó a otro comentario que había dirigido horas antes a Iñaki Peña, con quien también compartió vestuario en el Barcelona. En esa ocasión le dedicó un "Buena, Iñaki" junto a un corazón, seguido de un "Me alegro mucho por ti, hermano". Las respuestas reflejaron la relación que mantiene con los jugadores que hasta hace poco formaban parte del entorno cotidiano del primer equipo y de la cantera.

Alejandro Balde también quiso dejar su presencia en la publicación. Su comentario fue breve pero directo: "Manito". Por su parte, Iñaki Peña se sumó a la conversación con un "muy fuerte hermano". Cada uno de estos mensajes reforzó el apoyo colectivo hacia Fort tras un encuentro que tuvo un peso considerable por el rival y el contexto de la competición.

La reacción del grupo permitió visualizar el vínculo existente entre los jóvenes jugadores del Barça, incluso cuando algunos de ellos ya no comparten equipo. Las respuestas llegaron de compañeros de diferentes posiciones y etapas formativas, lo que dio una dimensión más amplia al reconocimiento recibido por el jugador del Elche.

Fort, protagonista en el empate del Elche

La actuación de Héctor Fort fue uno de los aspectos más destacados para el equipo ilicitano. Su rendimiento tuvo impacto directo en varias fases del partido ante el Real Madrid. El defensa supo contener las internadas por su banda de Fran García y Álvaro Carreras, dos de los jugadores que buscaron profundidad en el ataque blanco. Con la entrada de Vinicius, la exigencia aumentó, pero Fort mantuvo la misma línea de firmeza defensiva.

Esa contribución fue uno de los elementos que explican por qué su publicación generó tantas respuestas desde Barcelona. En un partido de alto nivel competitivo, su actuación quedó subrayada tanto por su actual equipo como por aquellos que compartieron con él paso por la cantera blaugrana. La suma de interacciones en redes reflejó esa valoración colectiva hacia su desempeño en el encuentro.

El empate no solo tuvo efectos clasificatorios, sino que también activó este intercambio de mensajes entre jugadores que mantienen vínculos personales y deportivos. Las reacciones posteriores mostraron cómo los protagonistas siguieron el partido y cómo el rendimiento de Fort generó orgullo entre quienes coincidieron con él durante su etapa como jugador del FC Barcelona.