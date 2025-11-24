El vídeo arbitral excluye la acción entre Vinicius e Iñaki Peña del Elche-Real Madrid

El Comité Técnico de Árbitros emitirá este martes una nueva edición de Tiempo de revisión, pero la acción del choque entre Vinicius e Iñaki Peña en el Elche-Real Madrid no aparecerá en el análisis semanal. La selección de jugadas mantiene la pauta marcada para toda la temporada

La publicación del vídeo semanal vuelve tras el parón provocado por los compromisos internacionales de la selección española. El espacio repasa acciones destacadas de cada jornada a partir de las propuestas de la comisión formada por los entrenadores José Luis Oltra y José Ramón Sandoval, junto al ex futbolista Fernando Morientes.

La directriz establecida para este curso señala que el vídeo no debe centrarse de forma recurrente en encuentros de Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid. La intención es que las explicaciones abarquen decisiones tomadas en partidos que involucren también a los otros 17 equipos de Primera división, sin convertir el seguimiento de los tres grandes en una obligación semanal.

En esta ocasión, la comisión no incluye ninguna jugada relacionada con estos clubes. La dinámica se mantiene sin excepciones: se priorizan acciones que permitan mostrar procedimientos arbitrales en contextos variados, tanto en decisiones acertadas como en aquellas que puedan generar debate.

La acción de Vinicius en el Martínez Valero

El criterio aplicado deja fuera la jugada del segundo gol del Real Madrid en el Martínez Valero. El duelo dejó una imagen polémica en el balón dividido entre Vinicius e Iñaki Peña justo antes del tanto de Jude Bellingham. El choque provocó que el portero del Elche sangrara por la nariz y requiriera atención médica.

El propio Iñaki Peña declaró al término del encuentro que se trató de "un lance del partido". Más tarde matizó esa primera impresión, aunque la acción no será parte del análisis oficial. Las valoraciones indican que se trató de un contacto fortuito que, de considerarse infracción, correspondía únicamente al árbitro de campo. La intervención del VAR no entraba en el protocolo aplicable a este tipo de disputas por un balón dividido. Melero López ocupaba la sala VOR, pero la jugada no reunía los requisitos para una revisión de intervención.

La comisión entiende que no debe justificar por qué se dio validez al gol, ya que la pauta de selección no exige revisar todas las decisiones que involucren a los tres grandes. La ausencia de esta acción no modifica la línea general del espacio audiovisual, centrado en ejemplos que aporten variedad a las explicaciones técnicas.

Partidos elegidos para el vídeo semanal

La edición de este martes se centrará en tres encuentros con decisiones que sí se consideran ilustrativas para mostrar procedimientos arbitrales. Uno de ellos es el Oviedo-Mallorca, donde se produjeron dos expulsiones y un penalti fallado por Isi. Esa jugada obligó a una intervención desde el VAR por un empujón de Jorge de Frutos a un jugador asturiano justo antes del lanzamiento. La acción provocó que un futbolista local entrase antes de tiempo en el área, lo que llevó a detener la ejecución.

Otro de los partidos seleccionados es el Villarreal-Mallorca. En este duelo, el árbitro señaló un penalti contra el conjunto bermellón que posteriormente anuló tras acudir al monitor. El ejemplo se ajusta al objetivo del vídeo: mostrar la revisión en campo y el proceso que lleva a corregir una decisión inicial.

Completa la lista el Alavés-Celta, con una pena máxima señalada sobre Iago Aspas. La jugada queda recogida para explicar el criterio aplicado en esa falta dentro del área y el desarrollo que condujo a la decisión final.

La elección de estos encuentros busca reflejar diferentes escenarios: revisiones en monitor, intervenciones del VAR por incorrecciones en un lanzamiento y acciones sancionadas sin requerir debate adicional. Todo ello encaja en la pauta establecida para que Tiempo de revisión no dependa de la presencia de los equipos más mediáticos, sino de situaciones que permitan explicar el funcionamiento del arbitraje en cada jornada.