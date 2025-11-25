Flick: "Hemos perdido balones fáciles y pases fáciles. Va a ser muy difícil, pero todo es posible. Es todo lo que puedo decir."

La caída por 3-0 ante el Chelsea dejó un análisis duro por parte de Hansi Flick y un testimonio igualmente contundente de Joan García. Ambos coincidieron en la dificultad del encuentro y en el impacto que tuvo la expulsión de Ronald Araujo

Hansi Flick apareció ante Movistar con un mensaje escueto y crítico tras un partido que terminó marcado por la inferioridad numérica. El técnico recordó que el Barcelona llegó a tener una ocasión clara para adelantarse, pero subrayó que el choque cambió por completo cuando el equipo se quedó con diez jugadores.

En su valoración inicial, explicó: "Hemos tenido la oportunidad de meter el primero y luego, con uno menos ante este Chelsea, no es fácil. Hemos luchado, he visto algunas cosas positivas, pero hemos perdido demasiados balones. Es todo lo que puedo decir. Hemos perdido balones fáciles y pases fáciles. Tenemos que analizarlo. También pienso en positivo tras el partido".

La declaración dejó una señal directa sobre la gestión de algunas jugadas y el peso de las imprecisiones, un aspecto que el técnico consideró fundamental en un encuentro en el que el Chelsea llegó a anotar tres goles más que fueron anulados por fuera de juego. El análisis mantuvo un tono contenido, pero dejó claro su malestar por la falta de control en acciones clave.

El condicionante de la expulsión de Araujo

El entrenador también fue preguntado por el ritmo del partido, distinto al habitual en LaLiga. En este punto insistió en la influencia del tiempo que el Barça jugó en inferioridad: "No sé exactamente cuántos minutos, pero creo que hemos estado muchos con un jugador menos. El Chelsea es muy buen equipo con balón. Tenemos que aceptar esta derrota y pensar en positivo".

La expulsión de Ronald Araujo justo antes del descanso alteró por completo el escenario del encuentro, obligando al Barça a reorganizarse en plena presión del Chelsea. Flick mantuvo la línea de aceptación del resultado e insistió en la necesidad de mirar adelante con el calendario en marcha y con el objetivo inmediato de corregir errores.

El reto mayúsculo del Barcelona para entrar en el top 8

Preguntado por las opciones de estar entre los ocho mejores, el técnico no ocultó la dificultad del camino que queda: "Va a ser muy difícil, pero todo es posible". Ese fue el único mensaje respecto a la clasificación tras una noche que complica la situación del equipo en el grupo y que exige una reacción en los partidos restantes.

La derrota en Londres deja al conjunto azulgrana con un margen reducido y obligado a sumar en las próximas jornadas, una situación que Flick asumió sin rodeos en un análisis centrado en el rendimiento inmediato y en el impacto de las jugadas que marcaron el encuentro.

Joan García describe un partido "muy duro"

Minutos después del técnico, Joan García también ofreció su lectura desde el césped de Stamford Bridge. El guardameta calificó la noche como especialmente exigente: "Ha sido muy duro" y señaló directamente el momento en el que el Chelsea logró el segundo tanto, obra de Estevao tras el descanso: "su segundo gol nos ha cortado el ritmo".

El portero explicó que el equipo llegó con la intención de lograr los tres puntos, teniendo en cuenta el empate precedente: "Veníamos con la intención de conseguir los tres puntos, más aún después de empatar el último partido (3-3 en Brujas). Ha sido complicado, ha sido duro. Ya lo era 11 contra 11 y con uno menos hemos intentado sacar lo que teníamos dentro para intentar luchar el partido".

El análisis mantuvo coherencia con lo dicho por Flick, subrayando la dificultad del choque y la influencia de la expulsión en el desarrollo del juego.

El ritmo del Chelsea y la acción de Araújo

Joan García también se refirió al estilo del Chelsea dirigido por Enzo Maresca y al tipo de partido que plantearon los ingleses: "Es su estilo, ir a la presión muy arriba, meter mucha intensidad... pero 11 contra 11 las hemos tenido con situaciones buenas, pero no ha podido ser".

Sobre la acción de Ronald Araujo, destacó la sensación general dentro del vestuario durante el descanso: "A nadie le gusta dejar a su equipo con uno menos, pero el mensaje del vestuario a la media parte ha sido de meter ganas y de seguir jugando y aprovechar, pero su gol pronto nada más empezar la segunda parte nos ha cortado un poco ese ritmo".

Sus palabras reflejaron el impacto inmediato que tuvo ese tanto y el giro definitivo que provocó en el resto del encuentro, dejando al Barça sin capacidad de respuesta ante un rival que impuso su ritmo.