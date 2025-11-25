Harry Kane descarta el Barça a medio plazo y se centra en el Bayern y el Mundial

El delantero inglés, Harry Kane, se mostró firme sobre su futuro en la previa del partido de Champions entre Arsenal y Bayern, dejando claro que no ha habido contactos con otros clubes y que su prioridad es la temporada actual y la preparación para el Mundial

Harry Kane compareció ante los medios antes del encuentro de Champions League entre Arsenal y Bayern y, además de analizar el choque, tuvo que aclarar los rumores que lo vinculan con el FC Barcelona. El goleador inglés se mostró tranquilo y centrado en su situación actual: "No he tenido contacto con nadie, ni nadie se ha puesto en contacto conmigo. Me siento muy cómodo en la situación actual y todavía no hemos hablado nada con el Bayern sobre el futuro", aseguró a Bild.

El delantero, que atraviesa un excelente momento de forma, insistió en que su prioridad es disfrutar de esta temporada y prepararse para el Mundial: "No hay prisa. Estoy contento en el Bayern y eso se nota en mi forma de jugar. Si hay contactos, ya veremos. No pienso en la próxima temporada, la verdad. Lo primero, tras acabar el curso, es el Mundial", añadió. Ante la insistencia sobre un posible movimiento el próximo verano, Kane fue categórico: "Es muy poco probable que algo cambie la próxima temporada".

Interés del Barça y otros clubes europeos

El FC Barcelona se ha informado sobre la situación contractual de Kane y, según fuentes consultadas por el club, ya conoce la cláusula de salida de 60 millones de euros que el delantero impuso al fichar por el Bayern. Esta cifra, a un año de finalizar su contrato, ofrece la posibilidad de una salida, pero Kane ha dejado claro que no es su prioridad. Además del Barça, el PSG y varios equipos de la liga de Arabia Saudí también siguen de cerca al futbolista.

El conjunto blaugrana valora la experiencia de incorporar un delantero de primer nivel y considera que Kane podría replicar el impacto que tuvo Robert Lewandowski tras su llegada al Camp Nou, un movimiento que ya ha dado excelentes resultados en el pasado.

Kane mantiene la calma y su enfoque en el presente

Con 32 años, Kane ha sumado 27 goles y 4 asistencias en 23 partidos, convirtiéndose en uno de los delanteros más en forma de Europa. El inglés dejó claro que, por el momento, no se plantea cambios: "Creo que la afición del Bayern no tiene motivos para sentirse intranquila. No, creo que no", afirmó sobre la posibilidad de inquietar a la hinchada del club bávaro.

El Bayern, por su parte, no le ha presentado todavía ninguna oferta de renovación, lo que mantiene abiertas todas las posibilidades de futuro. Kane, sin embargo, insiste en que su objetivo es centrarse en el presente y en el Mundial.

El entorno del jugador confirma que, a pesar del interés de varios clubes, Kane prefiere no precipitar decisiones. Los movimientos sobre su futuro se plantearán al finalizar la temporada, cuando la planificación de los clubes y las condiciones contractuales permitan definir con claridad su próximo destino. Por ahora, el delantero mantiene la calma y continúa rindiendo al máximo en el Bayern de Múnich, donde su desempeño sigue siendo fundamental para los objetivos del equipo.