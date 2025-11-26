Maresca explica el plan del Chelsea tras el 3-0: "Queríamos hacer correr al Barcelona porque les cuesta"

Enzo Maresca detalló que la idea inicial del Chelsea pasaba por forzar un partido físico y dinámico. El técnico explicó que su equipo afrontó el duelo con la intención de atacar uno de los puntos que considera más sensibles del Barcelona. Según apuntó, "queríamos hacer correr al Barcelona, porque sabemos que ahí le cuesta más".

El entrenador destacó que el objetivo era impedir que el equipo de Flick se asentara en su juego habitual. Con esa premisa, el Chelsea trató de cortar las posesiones azulgranas desde los primeros minutos y evitar que el rival encontrara zonas cómodas. La noche terminó con un marcador amplio y un dominio que, para Maresca, se apoyó en un planteamiento diseñado para aprovechar las situaciones en las que el Barcelona no se siente tan seguro.

Control del partido antes y después de la expulsión

El encuentro estuvo condicionado por la tarjeta roja que recibió Ronald Araujo en el minuto 44, aunque Maresca defendió que su equipo ya había mostrado señales de superioridad con once jugadores por bando. En su valoración del desarrollo, afirmó: "Creo que la sensación que tenía con el 11 contra 11 era que estábamos bien, en control del partido, sin conceder nada".

Subrayó, además, que el Barcelona se encuentra más cómodo con balón. Maresca remarcó que esa circunstancia formó parte de la estrategia: "Si les das el balón está cómodo, así que teníamos que quitárselo lo más rápido posible". El Chelsea aplicó esa línea de partido desde la salida, con una presión alta y secuencias de recuperación rápidas.

El técnico también repasó las acciones ofensivas generadas por su equipo. Recordó que el Chelsea marcó tres goles y vio anulados otros tres, lo que refuerza su percepción de una actuación amplia en registros y control del juego: "Hemos marcado tres, nos han anulado tres, hemos tenido ocasiones, el equipo ha estado muy bien".

Una victoria que no cambia los objetivos

A pesar del marcador y del rival, Maresca insistió en que la victoria no altera el enfoque general del equipo. El entrenador pidió mantener la perspectiva respecto a lo que representa este tipo de triunfos: "Es una gran victoria porque es el Barcelona, pero no cambia en los que somos y lo que queremos lograr. Es un partido importante, pero es solo un partido, porque ya este domingo tenemos otro".

Para Maresca, el calendario inmediato obliga a seguir avanzando sin centrarse en exceso en un resultado concreto, incluso cuando llega ante un rival de peso. Su discurso se mantuvo firme en la idea de continuidad y en la necesidad de no proyectar conclusiones más allá del propio encuentro.

Defensa de estevao ante las comparaciones

La actuación de Estevao volvió a ser uno de los puntos más comentados del partido. El atacante firmó un gol y participó con influencia en la presión y en el juego ofensivo, pero Maresca pidió moderación en el entorno del futbolista. En rueda de prensa, explicó: "Ha hecho un gran partido, no solo por el gol, por todo. Necesita relajarse, disfrutar, jugar al fútbol. Él y Lamine son muy jóvenes, es mucha presión hablar de Cristiano, de Messi. Tienen que disfrutar".

El técnico recalcó la necesidad de proteger el crecimiento de ambos jugadores, sin situarlos en comparaciones que considera prematuras y contraproducentes. Su mensaje buscó reorientar el foco hacia el presente y hacia el rendimiento inmediato, evitando elevar las expectativas más allá de lo razonable para su etapa formativa.