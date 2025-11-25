Chelsea - Barcelona: resultado, resumen y goles del partido de la jornada 5 de la Champions League

Arrancamos la cobertura minuto a minuto de este gran duelo de la jornada 5 de la fase de liga de la Champions , donde Chelsea y Barça llegan igualados a puntos y con la obligación de sumar para acercarse a las plazas que dan acceso directo a las eliminatorias. En un escenario tan exigente como Stamford Bridge , los de Hansi Flick buscan un triunfo clave ante un conjunto londinense que también necesita dar un paso adelante.

En cuanto al Barcelona , el equipo viaja a Londres tras un periodo igualmente cargado. Arrancó con un 6-1 al Olympiacos , vivió la derrota en el Clásico, igualó ante el Brujas y posteriormente encadenó tres victorias seguidas ante Elche, Celta y Athletic , resultados que han acompañado al conjunto azulgrana hasta su visita a Stamford Bridge.

El Chelsea aterriza en la cita después de una trayectoria reciente muy movida: primero ganó 0-3 al Forest , más tarde firmó un 5-1 sobre el Ajax , luego sufrió un resbalón ante el Sunderland, respondió ante el Tottenham y encaró el duelo con dos marcadores sólidos, 3-0 frente al Wolves y 0-2 en el campo del Burnley , que han precedido su encuentro con el Barça.

A partir de ese duelo, el campo del Chelsea se ha convertido en un escenario hostil para los azulgrana, con un balance de cinco derrotas y dos empates . Londres vuelve a exigir un triunfo que se ha escapado durante veinte años .

La visita del Barça a Stamford Bridge llega marcada por una losa histórica: el conjunto catalán no vence en este estadio desde el 1-2 de 2006 , aquella noche recordada por la irrupción del joven Messi, el tanto de Eto’o y la expulsión de Del Horno.

La baja del internacional inglés supone un golpe importante para los ‘blues’, que pierden a su principal foco creativo en un partido de máxima exigencia.

El conjunto londinense afrontará el encuentro sin su jugador más decisivo. Cole Palmer , fuera de los terrenos de juego desde el 20 de septiembre por lesión, continúa sin poder competir y Enzo Maresca ha confirmado que tampoco estará disponible ante el Barça .

Esta situación obliga al equipo de Hansi Flick a reorganizar piezas, especialmente en la defensa, donde Pau Cubarsí podría formar pareja con Eric García para sostener al equipo en un partido de máxima exigencia.

El Barcelona afronta el duelo en Stamford Bridge con varias ausencias importantes. Gavi continúa fuera por su lesión de rodilla, mientras que Pedri sigue recuperándose de sus problemas en los isquiotibiales. A estas bajas en el centro del campo se suma la del portero Marc-André ter Stegen , que tampoco estará disponible.

El Barcelona ya tiene su once para el encuentro: Joan García será el encargado de defender la portería. En defensa aparecen Koundé , Araújo , Cubarsí y Balde . El doble pivote lo formarán Eric García y Frenkie de Jong .

En la zona central, Reece James y Moisés Caicedo formarán el doble pivote. Más adelantados estarán Estêvão , Enzo Fernández y Garnacho , mientras que Pedro Neto será la referencia en ataque.

Los londinenses saltarán a Stamford Bridge con Robert Sánchez bajo los palos. La defensa estará compuesta por Malo Gusto , Chalobah , Fofana y Cucurella .

Antes de aquel encuentro, Hansi Flick ya había ensalzado el nivel del atacante, y Rashford respondió con una actuación sobresaliente que además supuso su primer gol como jugador del Barcelona .

El regreso de Marcus Rashford a territorio inglés llega acompañado del recuerdo de una de sus actuaciones más destacadas con la camiseta azulgrana. Esta misma temporada, en el siempre exigente St. James’ Park , el delantero firmó un doblete —con un segundo gol de enorme calidad— que le permitió al Barça superar al Newcastle prácticamente por sí solo.

El duelo entre estos dos talentos, llamados a marcar el futuro del fútbol, promete ser uno de los puntos más atractivos del choque en Stamford Bridge.

El enfrentamiento entre Lamine Yamal y Estevão Willian añade un ingrediente especial al partido. Con 18 años ambos, los dos jóvenes se han convertido en piezas clave: Lamine como referencia ofensiva del Barça y Estevão como máximo goleador del Chelsea en la Champions .

El técnico también quiso restar dramatismo a la posibilidad de no acceder de forma directa. Recordó que la repesca sigue siendo una vía válida para aspirar al título: “Si no llegas directamente, también puedes ganar la Champions yendo a la repesca. Mañana ya veremos la situación”.

En la rueda de prensa anterior al partido, Hansi Flick dejó claro cuál es la meta del Barça en esta fase de la competición: “El objetivo es entrar en octavos de final, pero sabemos que no es fácil”.

Koundé reconoció que mantuvo una conversación con Thomas Tuchel , en la que percibió interés por incorporarlo —"Hablé con Tuchel y sentí que tenía ganas de que fuera"—, aunque subrayó que acabó inclinándose por el Barça porque prefirió "el discurso de Xavi".

La visita del Barça a Stamford Bridge ha reabierto uno de los episodios clave del proyecto azulgrana reciente: la elección de Jules Koundé en su paso al club. El defensa, hoy consolidado en la zaga barcelonista, explicó que en aquel verano el Chelsea insistía con fuerza para ficharlo, pero el papel de Xavi Hernández terminó siendo decisivo.

El mensaje que acompaña la pieza refleja su estado de ánimo: "Siento que estoy volviendo a ser yo mismo, renovado, recargado, reenfocado, sin nada que me impida ser quien soy".

En las horas previas al partido en Stamford Bridge , Lamine Yamal volvió a tirar de una costumbre que ya forma parte de su preparación para los grandes encuentros. El joven del Barça publicó un vídeo en el que repasa algunas de sus acciones más llamativas: regates encadenados, pases decisivos y jugadas de gran influencia con el balón.

El ambiente en Stamford Bridge ya es de máxima tensión. Los dos equipos han terminado el calentamiento, las gradas están llenas y solo falta que el árbitro dé la señal inicial. Con Chelsea y Barça jugándose un paso clave hacia la clasificación, el partido está a punto de arrancar en Londres.

El árbitro da la señal y ya se juega el Chelsea-Barça . Arranca el duelo decisivo de esta quinta jornada de la Champions, con los dos equipos buscando un triunfo que puede marcar su camino en la competición. Empieza la batalla en Londres.

El atacante polaco vio cómo la jugada quedaba anulada después de recibir un pase en tres cuartos de campo estando por delante de la línea defensiva. Primer fuera de juego señalado en el partido para el ‘9’ azulgrana.

En la disputa por el balón, Chalobah llegó a tocar la pelota, pero la acción acabó con un fuerte pisotón sobre Lewandowski , lo que derivó en la correspondiente falta a favor del Barça.

Una acción individual de Estêvão terminó en córner después de que el atacante forzara la salida del balón en su duelo con Balde .

Enzo Fernández había enviado el balón a la red, pero la acción quedó invalidada. El colegiado Slavko Vincic detectó una mano de Fofana en el control anterior a la jugada y el gol quedó anulado.

Un fallo del Chelsea en la salida propició una transición rápida del Barça. Lamine Yamal filtró un pase perfecto que dejó a Ferran Torres solo frente al guardameta Robert Sánchez , pero el remate del atacante salió muy cerca del poste . Oportunidad inmejorable para adelantarse.

El defensa uruguayo fue decisivo al lanzarse al suelo para interceptar un envío de Cucurella que buscaba a Pedro Neto . Acción clave de Araújo para frenar una llegada peligrosa del Chelsea.

El capitán del Chelsea se animó con un disparo desde la frontal , pero el tiro salió demasiado centrado , lo que permitió a Joan García blocarlo sin dificultades.

El defensa francés protegió bien la posición dentro del área para frenar a Garnacho , justo cuando el Chelsea había logrado incorporarse con varios jugadores a la jugada ofensiva.

El Barça encadenó varias llegadas peligrosas dentro del área rival, con intentos de Fermín y Lewandowski . Finalmente, Fofana logró despejar y cortar la ofensiva azulgrana.

El jugador del Barça terminó en el suelo mientras intentaba rematar un centro de Lamine Yamal y señaló a Chalobah como responsable del contacto. El mediapunta pidió penalti tras la acción.

El guardameta del Chelsea reaccionó en el instante preciso para despejar un balón dividido que podía generar una ocasión clara. En la acción posterior, terminó arrollando a Fermín tras su intervención.

El centrocampista ecuatoriano apareció con un tackle preciso para arrebatarle el balón a Ferran Torres justo cuando el atacante del Barça se aproximaba al área del Chelsea. Acción defensiva de gran nivel.

El guardameta del Barça reaccionó con gran velocidad para salir a cortar un balón profundo que Malo Gusto ya estaba cazando. Intervención clave del portero para evitar una llegada clara del Chelsea.

Koundé cometió infracción sobre Garnacho cerca del lado izquierdo del área , lo que concede a los londinenses una opción muy favorable a balón parado.

Por segunda vez en el partido, un gol de Enzo Fernández no sube al marcador. El argentino había aprovechado la falta lateral para rematar en el segundo palo , pero la jugada quedó anulada por un fuera de juego previo .

La revisión tecnológica concluyó que Caicedo , aunque no toca la pelota, interviene en la acción desde una posición ilegal , lo que invalida la jugada. Con esa decisión, el Barça vuelve a librarse del gol del Chelsea.

El atacante del Chelsea culminó su aparición en el área del Barça con un potente derechazo , aunque el remate se elevó demasiado. Otra aproximación peligrosa del conjunto londinense.

El conjunto londinense se adelanta después de una jugada muy enredada. Todo nace en un córner en el que Garnacho encuentra a Cucurella , y el lateral mete un centro raso que Pedro Neto remata de espuela. La pelota, tras quedar suelta entre Ferran Torres y Koundé , termina rebotando en el defensa francés y acaba dentro de la portería. El balón entra en propia meta y el Chelsea hace valer, por fin, su insistencia ofensiva.

El capitán del Chelsea conectó un disparo potente desde el borde del área que salió muy cerca de la escuadra . El Barça atraviesa sus peores minutos y vuelve a pasar apuros en Londres.

El central uruguayo recibió cartulina amarilla después de dirigir sus protestas al árbitro Slavko Vincic , molesto por una acción en la que entendía que había falta sobre Lamine Yamal .

Tras un pase atrás de Ferran Torres , el ’10’ azulgrana conectó un zurdo defectuoso , demasiado flojo, que Robert Sánchez atrapó sin dificultades. Ocasión desaprovechada para el Barça.

Pedro Neto probó con un disparo cruzado y muy ajustado al palo , pero el guardameta del Barça respondió con una intervención magnífica. La acción, de todos modos, quedó invalidada por fuera de juego del atacante del Chelsea.

El lateral del Chelsea supo contener la acción de Lamine Yamal en plena zona interior, cerrándole el paso y logrando que la jugada terminara en saque de puerta para los londinenses.

El Chelsea continúa manejando la posesión del balón , mientras que el Barça atraviesa una fase en la que se siente incómodo y sin capacidad para imponer su idea.

El lateral francés recibió tarjeta amarilla después de un agarrón evidente a Balde , convirtiéndose en el primer jugador del conjunto londinense en ser sancionado.

El lateral zurdo del Barça resolvió con dos acciones técnicas de mucho nivel para superar la presión de varios jugadores del Chelsea en la salida de balón. Excelente reacción del canterano.

El Barça se queda con diez después de que Ronald Araújo viera su segunda tarjeta amarilla . El central llegó muy tarde a una acción en la que Cucurella se le anticipó y terminó arrollándolo con una entrada excesivamente fuerte. La primera amonestación del uruguayo había llegado por protestar, y esta segunda acción acabó enviándolo directamente al vestuario.

El guardameta del Chelsea estuvo rápido para atrapar la pelota justo cuando Ferran Torres intentaba llegar a presionarla. Intervención oportuna del portero local.

Termina la primera parte en Londres. El encuentro llega al intermedio con el Chelsea por delante y un Barça obligado a reaccionar tras una primera mitad complicada. En unos minutos, volverá la acción.

El Chelsea realiza su primera sustitución. Malo Gusto deja el terreno de juego y Reece James pasa a ocupar el lateral derecho , mientras Andrey Santos ingresa para reforzar el centro del campo.

Hansi Flick mueve el banquillo y da paso a Marcus Rashford , que sustituye a Ferran Torres en el inicio de este segundo tiempo.

El balón vuelve a rodar en Londres. El Barça, con uno menos, necesita reaccionar para darle la vuelta a un partido que domina el Chelsea al inicio del segundo tiempo.

El atacante del Chelsea intentó poner el balón al primer toque , pero el envío salió defectuoso y terminó directamente en las manos de Joan García .

El neerlandés derribó al argentino y el Chelsea dispondrá de otro balón lateral para colgar al área.

El francés intentó avanzar por su banda, pero Caicedo leyó perfectamente la acción y logró detener su progresión con una intervención precisa.

El conjunto londinense volvió a celebrar en vano: Andrey Santos había aprovechado un fallo de Joan García para marcar, pero la jugada quedó invalidada porque Garnacho partía de fuera de juego en la acción previa. Tercer tanto anulado para los ‘blues’.

El técnico del Chelsea vio tarjeta amarilla después de recriminar al árbitro la falta señalada de Cucurella sobre Lamine Yamal .

El delantero inglés tuvo espacio para atacar hacia adelante, pero optó por conectar con Lewandowski y el envío no terminó encontrando al polaco. Ocasión mal resuelta por el Barça.

El extremo argentino buscó poner el balón al área, pero Koundé interceptó el centro. Será saque de esquina para el Chelsea , con Stamford Bridge empujando con fuerza.

El Chelsea amplía su ventaja gracias a una acción individual impresionante de Estevão . El brasileño recibió fuera del área , encaró primero a Cubarsí , luego dejó atrás a Balde y culminó la jugada con un derechazo potentísimo a la escuadra , imposible de detener para Joan García . Un golazo monumental que complica aún más la noche del Barcelona.

El equipo de Hansi Flick continúa bloqueado en esta segunda mitad. Los azulgranas no han logrado acercarse al área del Chelsea , claramente afectados por la expulsión de Araújo , que ha dejado al conjunto culé sin capacidad de reacción.

El joven brasileño fue derribado por Eric García muy cerca de la línea de banda, casi a la altura del banderín de córner , y volvió a forzar una acción a balón parado para los londinenses.

El Chelsea realiza su segunda sustitución del partido. Garnacho deja el terreno de juego y Delap ingresa para refrescar el frente de ataque.

La falta lateral ejecutada por Enzo Fernández no logró encontrar destinatario en el área del Barça. El balón tampoco fue despejado por Joan García , quedando la acción sin finalización clara.

El conjunto azulgrana introduce dos modificaciones. Raphinha y Christensen ingresan al partido, mientras que Lewandowski y Fermín se retiran del terreno de juego.

El delantero del Chelsea llegó muy tarde a la acción y terminó haciendo falta clara sobre Eric García , que quedó dolorido en el césped tras el impacto.

El conjunto azulgrana busca pausar el partido con balón , aunque es incapaz de superar la presión del Chelsea. Los londinenses mantienen una intensidad constante , impidiendo que el Barça encuentre aire en la salida.

Un envío profundo superó a la defensa azulgrana, pero Delap no reaccionó a tiempo para aprovecharlo. La falta de lectura del delantero permitió que Joan García saliera y se hiciera con la pelota sin mayores problemas.

Tras señalar una falta, el colegiado esloveno se dirigió a Enzo Fernández para pedirle que bajara la intensidad y se calmara antes de reanudar el juego.

El lateral zurdo del Barça ya se reincorpora después de quedar dolorido por un impacto en el rostro recibido en una acción con Reece James .

El guardameta azulgrana evitó el tercer gol del Chelsea al blocar un disparo a quemarropa de Pedro Neto . El portugués había ganado la carrera a Cubarsí con una aceleración fulminante, pero se encontró con la respuesta firme del portero del Barça.

El central del Chelsea recogió un balón suelto después de un córner y tuvo en sus botas el 3-0 , pero su remate salió desviado . Oportunidad importante que se le escapa a los londinenses.

El delantero del Chelsea conectó un cabezazo , pero el intento se marchó muy alto , lejos del arco defendido por Joan García.

El conjunto londinense vuelve a celebrar en vano. Delap había marcado, pero la acción quedó anulada porque Enzo Fernández , autor del pase previo, se encontraba en posición de fuera de juego . Cuarto gol que el Chelsea ve caer por decisión arbitral.

Tras la revisión en la sala VAR, el árbitro confirmó que Enzo Fernández —autor del pase— y Delap estaban en posición legal en el inicio de la jugada. Finalmente, el tanto sube al marcador y el Chelsea firma el tercer gol de la noche.

El equipo londinense realiza su tercera modificación del partido. Pedro Neto abandona el campo y deja su lugar a Gittens , que se incorpora al tramo final del encuentro.

El conjunto londinense rozó el cuarto gol en una acción muy clara: Delap puso un centro que Estêvão controló con el pecho antes de dejar la pelota a Enzo Fernández , que llegaba desde segunda línea. El argentino remató, pero Joan García logró blocar el disparo y evitar una nueva caída del Barça.

El conjunto azulgrana mueve el banquillo en el tramo final. Lamine Yamal deja el terreno de juego, igual que Balde . En su lugar ingresan Dani Olmo y Gerard Martín , para refrescar al equipo en estos últimos minutos.

Tras una combinación dentro del área con Dani Olmo , el brasileño armó un disparo raso dirigido al palo largo , pero Robert Sánchez reaccionó con una intervención muy sólida para evitar el gol azulgrana. Ocasión muy clara para el Barça.

El conjunto londinense realiza sus dos cambios finales: Reece James y Estêvão abandonan el partido, dando paso a Acheampong y George para afrontar los últimos minutos del encuentro.

El equipo de Enzo Maresca mueve la pelota sin precipitación, consciente de que tiene el encuentro completamente controlado. Su actuación hasta ahora ha sido sobresaliente , y no necesita acelerar más en estos últimos minutos.

El defensor del Chelsea llegó tarde en su intento de presionar y derribó a Gerard Martín en campo azulgrana, lo que provocó que el árbitro señalara la infracción .

Habrá tres minutos de prolongación antes de que el encuentro llegue a su final en Stamford Bridge.

La afición local acompaña cada circulación larga del equipo con “olés” , mientras el Barça, ya sin capacidad de respuesta, observa cómo el Chelsea mueve el balón con absoluta comodidad.

El árbitro señala el final. Con ello concluye el partido en Londres, donde el Chelsea se impuso con claridad y el Barça no logró encontrar respuestas durante la segunda mitad.

La visita a Londres sitúa al Barça ante una prueba de máxima exigencia. El equipo de Hansi Flick afronta este encuentro con la obligación de dar un paso adelante tras una dinámica irregular en la Champions y después del empate ante el Brujas. El Chelsea llega en una situación similar: suma también siete puntos tras su tropiezo frente al Qarabag.

El choque forma parte de la jornada 5 de la fase de liga, un tramo en el que londinenses y culés están empatados fuera de las posiciones que dan acceso directo a las eliminatorias. En este contexto, el partido se convierte en un enfrentamiento directo por la clasificación. Stamford Bridge, con capacidad para 40.341 espectadores, será el escenario de una cita programada para este martes 25 de noviembre a las 21.00 horas.

La igualdad en la tabla refleja la importancia del duelo. Los dos llegan con necesidades similares: sumar una victoria que les permita encarrilar su pase. El recuerdo de encuentros anteriores entre ambos equipos añade un componente emocional, pero las exigencias actuales marcan un panorama en el que ningún error tendrá margen de corrección.

Un Chelsea físico, competitivo y en buena racha

El Chelsea se presenta como un examen de alto nivel. El equipo de Enzo Maresca acumula una racha positiva en la Premier League con tres victorias consecutivas y cinco partidos sin perder en todas las competiciones. También ha logrado triunfos de peso, como el obtenido ante el Liverpool.

En el apartado físico, el conjunto londinense mantiene algunas bajas. Cole Palmer continúa fuera por una lesión en el dedo del pie y Levi Colwill sigue sin estar disponible. Aun así, la irrupción de Estêvão Willian y la recuperación progresiva del capitán Reece James impulsan al equipo.

En Europa, Stamford Bridge ha sido un punto fuerte: el Chelsea está invicto en sus últimos 16 partidos como local en la fase de grupos o fase de liga de la competición. Este rendimiento convierte el encuentro en un desafío añadido para el Barça, que solo ha logrado una victoria en sus últimas ocho visitas al estadio londinense.

El conjunto inglés llega con confianza tras su último triunfo liguero por 2-0 en Burnley, que le permitió situarse segundo en la Premier. El empate ante el Qarabag en Champions fue una excepción dentro de una trayectoria reciente sólida en su estadio y con un equipo que se siente cómodo en este tipo de noches.

Un Barça obligado a recuperar sensaciones

El equipo azulgrana viaja a Londres tras apisonar al Athletic en LaLiga, donde logró una victoria contundente que ha reforzado su confianza doméstica. Sin embargo, en Europa arrastra resultados irregulares. La derrota inicial ante el Mónaco y el empate ante el Brujas han presionado al conjunto dirigido por Flick, que necesita reencontrar su mejor versión para acercarse al top 8 de la competición.

La plantilla presenta varias bajas. Gavi y Pedri están descartados por sus respectivas lesiones de rodilla e isquiotibiales, mientras que el portero Marc-André ter Stegen también es baja. Esto obliga a buscar alternativas en la zaga, donde Pau Cubarsí podría acompañar a Eric García en el centro de la defensa.

Frenkie de Jong presiona para volver al once con el objetivo de reforzar el mediocampo en un escenario donde se espera un rival físico y competitivo desde el primer minuto. Flick viaja con un ataque repleto de jugadores importantes, pero también con la necesidad de mostrar seguridad en un contexto exigente.

Dos equipos en dinámicas distintas pero con el mismo objetivo

El Barça llega como uno de los conjuntos más animados del torneo en términos ofensivos: sus partidos promedian 4.8 goles por encuentro, el dato más alto de la competición. Sin embargo, su rendimiento lejos del Camp Nou en esta Champions ha mostrado irregularidad.

El Chelsea, por su parte, ha estabilizado su rumbo tras un inicio europeo incierto, apoyado en su fortaleza como local y en un equipo que combina juventud y consistencia.

Con ambos igualados en puntos y con un calendario que no ofrece respiro, el duelo en Stamford Bridge se convierte en una prueba que puede marcar el rumbo inmediato de la Champions para los dos clubes.