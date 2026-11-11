Luis de la Fuente estalla por las críticas a Lamine Yamal: "No aguanto a la gente que trata de engañar y mentir"

El seleccionador español sale en defensa del futbolista del Barcelona, explica por qué se ha quedado en la Ciudad Condal y carga contra quienes cuestionan su compromiso con la Selección

Luis de la Fuente no está dispuesto a que se cuestione el compromiso de Lamine Yamal con la selección española. El preparador nacional aprovechó su comparecencia previa al encuentro de este jueves ante la República Checa para zanjar la polémica sobre la ausencia del extremo en Praga y mostrar su enfado por las informaciones que apuntaban a una supuesta falta de voluntad del futbolista para acudir a la concentración. Su respuesta fue contundente y dejó claro que no piensa permanecer callado ante lo que considera acusaciones sin fundamento.

"Hablar desde el desconocimiento es lo más triste y lamentable en la vida. Para eso vengo yo a dar luz. Los que piensen eso, a ver si se enteran", comenzó diciendo el técnico, visiblemente molesto por el ruido generado alrededor del jugador del Barcelona.

De la Fuente quiso explicar con detalle qué había sucedido y por qué decidió que Lamine permaneciera en Barcelona mientras el resto de internacionales viajaba a la capital checa. Según relató, el futbolista terminó el último partido con molestias en una rodilla y las pruebas médicas aconsejaron frenar su actividad. "Lamine tenía un proceso, se hizo daño en el último partido. Tenía molestias en una rodilla. Se hizo un tratamiento habitual y una resonancia en Barcelona. Vieron que tenía una inflamación y líquido en una rodilla. Invitaba a darle descanso".

La decisión, por tanto, respondió a criterios médicos y de recuperación, no a una petición del jugador para evitar el compromiso internacional. El seleccionador considera que lo más razonable era que continuase trabajando con los profesionales de su club y evitarle un desplazamiento que podía resultar contraproducente. "Prefería que se quedara en su casa entrenando con el club y que el viernes, si está bien, se incorporara. ¿Ha quedado claro?", añadió.

Pero más allá de la explicación médica, lo que realmente encendió al riojano fue la interpretación que se hizo de la ausencia. "A mí lo que más me duele es la mentira, la falta de rigor, la falta de veracidad, el invento. Ante eso, yo me rebelo o trato de rebelarme. Igual he contado más cosas de las que debiera, pero es la única manera de que la gente sepa con datos cuál es la realidad". Y remató: "Eso pasa aquí en el fútbol y en la vida. No aguanto a la gente que trata de engañar y mentir".

También negó que el joven azulgrana reciba un trato diferente al de sus compañeros. "No tiene ningún privilegio y los compañeros están tranquilos. Además, tratamos a todos por igual y en estas dos ocasiones también. Lo habríamos hecho con cualquier otro jugador y los jugadores lo saben". De la Fuente insistió en que el ambiente del vestuario es bueno y recordó que también echan de menos a otros futbolistas que no han podido acudir por lesión, como Dani Olmo y Mikel Oyarzabal.

La última noticia que dejó el seleccionador fue más esperanzadora. Tras hablar con Lamine durante los dos últimos días, confía en que su evolución le permita viajar y ponerse a sus órdenes el viernes, con vistas al duelo del domingo frente a Inglaterra. "He hablado con él ayer y hoy. Igual que con Oyarzabal. La evolución es buena. Hoy ya estaba mejor, está haciendo una serie de ejercicios con su recuperador y con el club. Creemos, soy optimista, que el viernes va a estar con nosotros", concluyó.