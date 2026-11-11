Rafa Nadal propone una revolución en el tenis: "Daría a los jugadores un poco más de libertad"

El ex tenísta y número 1 del ranking ATP apostó por cambios significativos en el deporte que tanta gloria le dio y lo hizo en una charla con AP News. "No conozco muchos deportes profesionales que se practiquen en superficies de este tipo", declaró sobre la pista dura

El tenis de hoy en día no es el mismo que en su momento practicaba Rafa Nadal. El ex número 1 del mundo y uno de los tenistas más importantes de la historia es una de las voces más autorizadas para analizar la más que sabida problemática del calendario tenístico. Rafa Nadal, en una entrevista para AP News de comienzos de este mes de noviembre, realizó un pequeño análisis de lo que sucede con algunas superficies y además propuso una serie de cambios para aplicar en el ranking ATP.

Rafa Nadal sufrió varias lesiones a lo largo de su carrera y la superficie en la que más se veía perjudicado era la dura. Por ello, en la charla con el medio citado anteriormente, el tenista balear confesó que cuando estaba en activo le costaba defender el que se jugase más en tierra batida ya que se podía entender que quería favorecer su dominio en dicha superficie: "Cuando estaba en activo me resultaba difícil defender esta postura, porque mucha gente podía pensar que simplemente intentaba sacar partido de mi dominio en tierra batida o incluso en hierba, que creo que era mi segunda mejor superficie".

Rafa Nadal pide un cambio en el tenis para mejorar la ATP

Rafa Nadal fue más allá y de manera contundente, afirmó que no conoce muchos deportes que se practiquen en una superficie como la dura, cada vez más habitual en el tenis: "Pero ahora puedo decirlo: no conozco muchos deportes profesionales que se practiquen en superficies de este tipo".

Además el balear recordó la predominancia, cada vez mayor, de las pistas duras y como estas terminan castigando el físico de los tenistas: "En el tenis jugamos la mayor parte del tiempo sobre pistas que son, por decirlo de alguna manera, muy agresivas para el cuerpo y las articulaciones. Y después pagamos las consecuencias".

Rafa Nadal propone un cambio en el tenis

La revolución que propone Rafa Nadal para la ATP

Actualmente el sistema de clasificación de los tenistas para la ATP refleja las últimas 52 semanas de competición y esto provoca que en caso de lesión, las urgencias por volver sean reales. Para ello, Rafa Nadal propone que la clasificación se base en los dos últimos años de competición y no en uno, como ocurre hasta el momento: "Un sistema de clasificación basado en los resultados de los dos últimos años, en lugar de solo uno, daría a los jugadores un poco más de libertad para tomar mejores decisiones".

"Creo que ampliar casi todos los Masters 1000 a dos semanas de duración ha sido un error"

Además Rafa Nadal insistió en lo positivo de este sistema ya que ayudaría a los tenistas a recuperarse con más calma, tomando mejores decisiones: "Al mismo tiempo, cuando te lesionas, dispones de más tiempo para recuperarte sin que tu posición en el ranking se desplome rápidamente". Por último lanzó un dardo sobre la duración de los Masters 1000: "Además, creo que ampliar casi todos los Masters 1000 a dos semanas de duración ha sido un error".