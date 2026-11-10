Sinceridad y ambición en el Sevilla para el Derbi: "El objetivo es ganar el derbi pero no somos favoritos"

José Ignacio Navarro, que pide paciencia para Ure y Stassin, destaca el mayor presupuesto del Betis de cara al duelo cainita, pero apunta a Nervión con optimismo

Tras el parón, el Sevilla recibe al Betis en el Sánchez-Pizjuán en el primer derbi de la presente temporada y lo hará en puestos europeos como sexto clasificado pero a una distancia considerable de su eterno rival.

De hecho, el Betis se presenta con ocho puntos por encima de los nervionenses tras su mejor arranque de la historia, de lo que son conscientes en Nervión a la hora de valorar la dificultad del encuentro y señalar quien parte con ventaja.

De este modo, el director deportivo del Sevilla, José Ignacio Navarro, reconoció que se enfrentan a un equipo confeccionado contra un mayor presupuesto, pero que tienen de su parte contar con el apoyo de su afición en la 'Bombonera' de Eduardo Dato.

"No partimos como favoritos, porque tienen mejor presupuesto"

"No partimos como favoritos, nos enfrentamos a un equipo con mucho mejor presupuesto. Nosotros tenemos el partido en casa y muchas ganas de jugar con nuestra afición", señaló en una entrevista en la Cadena Cope el alto ejecutivo sevillano, que no obstante deja claro con qué intención saldrán al terreno de juego contra el eterno rival en El Gran Derbi.

"El objetivo es ganar", apuntó José Ignacio, que mostró satisfacción por el rendimiento de la plantilla tras el trabajo realizado en el mercado de fichajes, si bien tira de prudencia y asegura que todavía no es momento de sacar conclusiones: "La nota hay que ponerla al final de la temporada, cuando hagamos balance de cómo ha ido. Todavía es prematuro".

Pidió paciencia para Stassin y Ure

Eso sí, pidió más paciencia para los dos fichajes realizados este verano para la delantera, Robbie Ure y Lucas Stassin, los que, de momento, no están siendo la solución realizadora del equipo, pues el escocés lleva dos goles y el belga, uno.

"Una cosa son los goleadores y otra el comportamiento ofensivo del equipo. En ese comportamiento estamos contentos por el equipo. Hay que darles ese punto de paciencia a esos jugadores, son jugadores jóvenes. Lucas viene de una segunda división de Francia, ha sido convocado con la Sub 21 de su país, todavía no es absoluto. Robbie viene de la liga sueca y acaba de estrenarse con Escocia. Creo que hay que tener tranquilidad y reforzar la adaptación de esos jugadores·, señaló.

El Sevilla, "dentro del objetivo"

Además, recordó que "ha pasado casi un tercio de la competición" y están "dentro del objetivo marcado, que es competir los partidos, que no se vayan escapando puntos en casa y fuera". La evaluación final la encontraremos al final de la temporada. Hay que seguir manteniendo el ritmo de puntos, la imagen mostrada. Tenemos que tener la suerte de que no haya lesiones. Si vamos en esa línea se irán consiguiendo objetivos", apuntó.