Gordillo a los capitanes del Betis en la gala Real Betis Fundación: “Muchas gracias por todo lo que hacéis, es impresionante"

El Real Betis ha repasado su gran año de actividades benéficas través de su fundación en la que se han expandido alrededor de todo el mundo. La gala ha estado llena de momentos emotivos con Rafael Gordillo dándole las gracias a dos capitanes del primer equipo como Bartra y Bellerín

La Fundación Real Betis Balompié ha celebrado este martes en CaixaForum Sevilla su gala benéfica anual, un encuentro que reunió a representantes del club verdiblanco, deportistas y entidades sociales. Una cita especial para hacer balance de los logros alcanzados durante el último año y reconocer la labor de aquellas personas e instituciones que han ayudado de manera significativa a sus compromisos sociales.

El acto, contó con una amplia representación de la entidad verdiblanca. Entre los asistentes estuvieron Ángel Haro, presidente del Real Betis Balompié; Rafael Gordillo, presidente de la Fundación Real Betis; dos de los capitanes heliopolitanos como Bellerín y Bartra y miembros del cuerpo técnico, además de las capitanas del Real Betis Féminas como Lucía Méndez. También tuvieron un papel destacado las entidades sociales andaluzas que colaboran con la Fundación Caixa y algunos de los principales beneficiarios de sus iniciativas.

Marc Bartra destacó la gran labor de la fundación y lo feliz que hacen a los niños. “Me emociona todo lo que hace la fundación con tantos niños en España”, declaró el central verdiblanco. Por su parte Héctor Bellerín destacó lo importante que son estos niños para ellos también. “Este es uno de los proyectos con los que estamos más involucrados y pasamos más tiempo. Los niños suelen venir al vestuario”, apostilló el jugador Del Real Betis.

Marc Bartra en los Premios en la Gala Real Betis Fundación / LINCE

A lo largo del encuentro se repasaron los principales proyectos impulsados por la Fundación durante este año, poniendo en valor el trabajo que desarrolla más allá de la actividad deportiva y su implicación con diferentes colectivos y causas sociales.

Los Premios Fundación Real Betis, protagonistas de la noche

Uno de los momentos centrales de la gala fue la entrega de los Premios Fundación Real Betis Balompié. Unos reconocimientos destinados a homenajear a personas e instituciones que han contribuido de forma significativa al desarrollo de los objetivos sociales de la entidad verdiblanca.

Con estos galardones, la Fundación quiso poner rostro y nombre a una labor que en muchas ocasiones se desarrolla lejos de los focos. Las entidades sociales andaluzas y las personas que participan en estos proyectos también tuvieron su espacio en una cita que sirvió para estrechar vínculos y compartir experiencias.

Premios en la Gala Real Betis Fundación / LINCE

Por su parte, Rafael Gordillo, como presidente de la Fundación Real Betis Balompié, también tuvo un papel destacado en una noche que permitió reconocer el trabajo de todas las personas que hacen posible el desarrollo de sus iniciativas. “La camiseta dedicada a las dos esperanzas es nuestra mejor manera de recordar a Sandra Peña. Y decirle a todos esos niños y sus familias que no están solos”, comentó Gordillo durante la Gala.

El presidente de la fundación, Rafael Gordillo, también tuvo palabras emotivas para los dos capitanes de la primera plantilla allí presentes, Bellerín y Bartra: “Muchas gracias por todo lo que hacéis, es impresionante todo lo que hacéis por la fundación”

El Betis, mucho más que un equipo de fútbol

De esta manera, el Real Betis volvió a poner el foco en una de las facetas que forman parte de su identidad institucional: su implicación con la sociedad y el desarrollo de proyectos que buscan generar un impacto positivo más allá del terreno de juego. Una gala para hacer balance, reconocer el trabajo colectivo y seguir dando visibilidad a la labor de la Fundación verdiblanca.