Rafita, en la agenda del Betis, se lesiona de gravedad en el Málaga justo después de filtrarse el interés verdiblanco

El carrilero gusta a Manu Fajardo -llegó a decirse que había apalabrado su fichaje-, pero ahora ha recibido un duro revés físico que frena, por ahora, sus planes de futuro y los posibles movimientos

Hace una semana, surgieron informaciones sobre el interés del Betis por el joven y polivalente lateral del Málaga Rafita Garrido, hasta el punto de que algunas fuentes, entre ellas el periodista Marcos Benito, aseguraban que los verdiblancos ya había apalabrado su fichaje con la condición de dejarlo cedido en La Rosaleda hasta final de curso. Incluso se habló de que la operación ascendía a ocho millones de euros, dos menos por debajo de su actual cláusula.

Sin embargo, ESTADIO Deportivo pudo saber por fuentes cercanas a las partes interesadas que no había nada cerrado, ni siquiera encarrilado, pero sí que Manu lo sigue de cerca y lo tiene en su agenda de futbolistas que gustan para los carriles al poder jugar en ambos.

Es cierto que el Betis no va sobrado en los laterales, pero tampoco está demasiado necesitado por la pujanza en la derecha de Ángel Ortiz como competencia de Bellerín, mientras que en la izquierda, donde Junior genera dudas, se prefiere a priori a alguien nato, no reconvertido.

Rafita, con una larga recuperación por delante

Lo cierto es que en plenos rumores sobre su futuro con el Betis como protagonista, el futbolista de solo 22 años ha sufrido una grave lesión que condiciona su temporada en el Málaga, donde tiene contrato hasta 2029, y también las puertas abiertas de cara a su futuro.

De ese modo, el club malaguista anunció que su futbolista cayó lesionado en el partido del sábado contra el Racing de Santarder en La Rosaleda. "El pasado sábado 7 de noviembre, Rafita sufrió una dolencia en la zona de los isquiotibiales de la pierna izquierda que le impidió continuar disputando el compromiso liguero contra el Real Racing Club. Tras las pruebas diagnósticas realizadas en el día de hoy en el Hospital Quirónsalud Málaga, se confirma que el jugador sufre una lesión en el tendón conjunto de los músculos isquiotibiales. La disponibilidad del jugador malaguista dependerá de su evolución", explica la entidad costasoleña, que no especifica el tiempo de recuperación.

Planes aplazados hasta su vuelta

Sin embargo, ha trascendido que permanecerá en el dique seco alrededor de cuatro meses, por lo que no volverá a los terrenos de juego hasta bien entrado 2027, probablemente en febrero-marzo, ya dependiendo de cómo vaya progresando en su recuperación. Una baja que deja muy tocado al Málaga, pues el Internacional sub 21 es un fijo en los planes de Funes, que igual lo utiliza en el carril diestro como en el zurdo debido a su versatilidad.

Lo cierto es que con esta lesión se desvanecen por ahora los planes a corto plazo y se aplazan hasta su recuperación cualquier losmovimiento, ya sea del Betis en el caso de que se lanzara o de los numerosos clubes españoles que han llamado a su puerta.