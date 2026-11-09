Antony reacciona públicamente tras su tremendo enfado en el Elche - Betis: "Siento vuestro cariño incluso cuando no salen las cosas como uno desea"

El extremo, ya en frío tras dar una patada a una botella en el Martínez Valero, traslada un mensaje a la afición bética en el que admite que no es su mejor momento y agradece el incondicional apoyo

Antony protagonizó un episodio de frustración cuando fue cambiado por Pellegrini después de haber prolongado contra el Elche su racha sin marcar con otra actuación discreta al visibilizar su enfado con una fuerte patada a una botella y otra posterior a una sudadera.

Fue una reacción en caliente que reflejó su impotencia por no alcanzar el nivel de cursos anteriores, pero ya en frío reflexionó y como es habitual en el brasileño, un profesional de primer nivel en todos los sentidos, ha dado la cara públicamente con un mensaje destinado a la afición verdiblanca cargado de agradecimiento por el respaldo que le están dispensando en sus peores momentos.

Antony reconoce que atraviesa por un momento difícil

Es cierto que no hace referencia directa a lo ocurrido tras la sustitución, pero sí que reconoce que atraviesa por un momento complicado deportivamente, en el que sus intenciones no se traducen en resultados individuales tras dos primeros cursos con números espectaculares.

"Quiero agradecer de corazón a todos los béticos por el cariño y el apoyo que me están dando, incluso en los momentos en los que las cosas no salen como uno desea", señala en su cuenta de Instagram el extremo, que expresa abiertamente su amor a los béticos por lo bien que se han portado con él en todo momento: "Siento vuestro cariño y solo puedo deciros que os quiero muchísimo".

Antony abre el corazón al beticismo

Antony ha abierto su corazón con esta reacción pública y el beticismo lo ha recibido con los brazos abiertos, con respuestas de apoyo y ánimos para que vuelva a ser el mismo que resultó fundamental tanto durante la cesión como en su primer curso como verdiblanco a todos los efectos.

En este sentido, le transmite confianza de cara a volver a su mejor versión, porque tiene fe plena en su calidad y compromiso, lo que reconforta plenamente Antony, que no es la primera vez que da rienda suelta a sus sentimientos como bético, reflejo de que está enamorado del club, de la afición y de la ciudad.

Confianza de Pellegrini en que recupere su mejor versión

Lo cierto es que numéricamente es la peor temporada de largo del brasileño, pues todavía no ha visto puerta y solo registra una asistencia, la servida en el partido de Champions contra el Oporto.

Pellegrini tiene claro que esta falta de acierto se debe a la ansiedad de marcar cuanto antes, pero mantiene plena fe en el brasileño por su aportación en otras facetas. "Yo creo que Antony le sobra autoexigencia, es un jugador que está corriendo mucho, que está recuperando balones, que está metido en muchas jugadas. A lo mejor por un exceso de ansiedad le está faltando ese pase final o esa definición final, pero es un jugador que en el funcionamiento del equipo está aportando mucho y ya le saldrán los goles y los pases. Él es muy consciente de todo esto y está tratando de corregirlo y mejorarlo", señaló.