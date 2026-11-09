María Valero, pareja de Borja Iglesias, sobre sus encuentros íntimos: "Nunca me ha dicho que no"

La pareja del delantero del Celta de Vigo Borja Iglesias rompe un mito sobre el sexo y los futbolistas, asegurando que es una "tontería" el no practicarlo antes de un partido: "No existe una regla universal"

Ser pareja de un futbolista de élite no siempre es tan sencillo como puede parecer desde fuera. La exposición pública, las críticas en redes sociales y los prejuicios acompañan en muchas ocasiones a las mujeres que comparten su vida con deportistas de primer nivel. Una realidad sobre la que han hablado María Valero, pareja de Borja Iglesias, en el podcast 'Close Friends'. La pareja del delantero del Celta de Vigo y reciente campeón del Mundo con España ha abordado uno de los mitos más extendidos en el mundo del deporte: la supuesta necesidad de reducir la actividad sexual antes de afrontar una competición o un partido importante. Una cuestión que sigue generando comentarios y sobre la que Valero ha ofrecido una respuesta bastante contundente, desmontando además el típido argumento que relaciona la práctica sexual con el rendimiento sobre el campo.

"No sirve para nada la excusa de ahora que se ha echado un novio está desconcentrado", le comentan a Valero en el citado podcast, donde la actriz responde con claridad: "Es una tontería. Las cosas cuando surge bien o cuando no". Y sigue explicando su opinión: "Que alguien está muy concentrado en algo importante que va a pasar y no estás pensando en consumar o de repente sí". Es decir, que se trata de mitos y que no existe una regla universal; todo depende del momento y de las circunstancias de cada persona.

Pero la conversación en el podcast fue a más y los presentadores acabaron preguntándole si el delantero alguna vez le había pedido evitar las relaciones sexuales por tener un compromiso importante al día siguiente. Su respuesta no ha dejado demasiado espacio para las interpretaciones: "Nunca jamás te ha dicho: 'Oye, cariño, hoy no porque mañana tengo un partido importante'. Nunca me ha dicho que no, la verdad".

El 'hate' que recibió María Valero por ser la pareja de Borja Iglesias

Más allá de esa confesión sobre su intimidad, María Valero también recordó que su relación con el futbolista gallego le ha llevado a convertirse en objetivo de críticas en las redes sociales, donde ha sufrido grandes momentos de 'hate'. De hecho, reconoce que uno de los momentos más complicados llegó precisamente cuando se hizo pública su relación con Borja Iglesias. "Yo creo que cuando más he sufrido el hate fue cuando se hizo público que Borja era mi novio. Los 'fifas', madre mía, son terribles. Lo pasé un poco mal al principio", reconoce.

Una situación que refleja cómo las parejas de los futbolistas también quedan expuestas a las opiniones de aficionados que, en ocasiones, traspasan cualquier límite; incluso el personal. En el caso de Borja Iglesias, además, su personalidad y su forma de expresarse públicamente le han convertido en un futbolista que genera conversación más allá de lo que sucede sobre el terreno de juego, y su pareja también es consciente de ello.

Alba Silva denuncia los prejuicios hacia las parejas de los futbolistas

No es María Valero, pareja de Borja Iglesias, la única que se ha referido públicamente al rol de 'Mujer de futbolista'. También lo ha hecho Alba Silva, esposa de Sergio Rico, en el programa 'WAGS. Ellas también juegan', disponible en Mediaset Infinity.

La esposa de Sergio Rico, que recientemente ha sido noticia junto a su marido por el violento robo que sufrieron en su domicilio, ha querido reflexionar sobre otro de los estereotipos que acompañan a las mujeres que mantienen una relación con futbolistas profesionales. Mientras que María Valero habla sin tapujos sobre su vida sexual, la sevillana ha puesto el foco en el concepto de 'mujer florero'; etiqueta que se le suele asignar a toda mujer que convive con un futbolista profesional: "Me da pena el concepto de 'mujeres florero'".

"Es que normalmente se piensa un poco de las mujeres de futbolistas que somos mujeres floreros, ¿no? Y realmente me da pena ese concepto porque creo que es importante destacar que no por estar al lado de una estrella del fútbol, tú tienes que opacarte. O sea, creo que es importante tener tu propia luz y tu propio brillo como persona. No estar simplemente sometida a lo que se espera de ti, que es estar al lado de tu marido alentándolo. Que sí, que tienes que estar ahí porque ellos es verdad que necesitan un apoyo muy grande, incondicional y si no estás dispuesta a dejar un poco tu vida por tu pareja, te va a ser muy complicado estar al lado de ellos", apostilla Silva.

La intervención de la sevillana conecta con la experiencia relatada por María Valero. Dos testimonios diferentes, pero que coinciden en señalar que estar junto a un futbolista implica, en muchas ocasiones, tener que soportar comentarios, críticas y etiquetas que van mucho más allá de la vida deportiva de sus parejas.