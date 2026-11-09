Las claves del crecimiento del juego online en España: uno de los mercados europeos más dinámicos

Cada jornada de fútbol mueve a millones de aficionados y también al sector de las apuestas deportivas, una actividad que forma parte del crecimiento del juego online en España, que cerró 2025 con cifras récord y más de dos millones de jugadores activos

El mercado español atraviesa uno de sus mejores momentos desde que se reguló esta actividad hace más de una década. Los ingresos continúan aumentando y las plataformas digitales ganan terreno dentro de una industria que, pese a su evolución, todavía presenta diferencias importantes respecto a otros países europeos. Además, el reparto de los ingresos ha presentado cambios significativos, con el casino online por delante de las apuestas deportivas.

El juego online crece un 17 % y supera los dos millones de usuarios

Los últimos datos de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) muestran la buena evolución del sector. Durante 2025, los ingresos brutos del juego online con licencia estatal alcanzaron los 1.700 millones de euros, lo que supone un incremento del 17 % respecto al año anterior. El número de jugadores activos también aumentó, hasta superar los 2,1 millones, un 8,3 % más que en 2024.

Este crecimiento adquiere todavía más relevancia al comparar el mercado español con el de otros países europeos. Según las cifras de EGBA y H2 Gambling Capital correspondientes a 2023, el juego online representaba en España el 14,2 % del conjunto del sector. Se trata del porcentaje más bajo entre los países analizados, muy lejos del 68,3 % de Suecia.

La diferencia muestra que, pese al avance de las plataformas digitales, el juego presencial continúa teniendo mayor peso en España.

Otro de los aspectos destacados de 2025 ha sido el cambio en el reparto de los ingresos. Aunque las apuestas deportivas han mantenido tradicionalmente una estrecha relación con el fútbol y otros acontecimientos deportivos, ya no son la principal fuente de facturación del juego online.

El casino gana protagonismo y la regulación mantiene el foco en el jugador

El casino online concentró el 52,5 % de los ingresos del sector durante 2025, situándose por delante de las apuestas deportivas, que representaron aproximadamente el 41 %. El póker, por su parte, continuó perdiendo peso y pasó de suponer el 6,88 % en 2024 al 5,6 % del año posterior.

Esto muestra, que el casino ha tomado la delantera a las apuestas deportivas, tradicionalmente vinculadas al seguimiento de las competiciones futbolísticas.

Todo este crecimiento se desarrolla bajo una exigente regulación estatal. La Ley 13/2011 establece que los operadores de juego online deben contar con las correspondientes autorizaciones de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) para desarrollar su actividad de forma legal. A esta normativa se sumó el Real Decreto 958/2020, que introdujo restricciones acerca de publicidad, promociones y patrocinio. Aunque el Tribunal Supremo anuló parcialmente algunas de sus disposiciones en 2024, buena parte de las limitaciones continúan vigentes.

La protección de los usuarios también ocupa un lugar central. El Real Decreto 176/2023 obliga a las casas de apuestas a ofrecer herramientas como los límites de depósito y tiempo de juego, la autoexclusión y mecanismos para detectar comportamientos de riesgo. Además, el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego permite solicitar la prohibición de acceso a los operadores autorizados.

De esta forma, el balance de 2025 deja dos grandes lecturas: el juego online continúa ganando terreno en España. Con una premisa que no cambia: el juego es una forma de ocio, no una fuente de ingresos.

+18. Juega con responsabilidad.