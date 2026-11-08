Antony se enfada públicamente tras su cambio en el Elche - Betis y es pillado golpeando con ira una botella

Como ocurrió tras el cambio contra el Feyenoord, el extremo no pudo ocultar su frustración y cabreo en el Martínez Valero y exhibió un comportamiento poco apropiado con el golpeo de varios objetos

Antony no logra alcanzar su mejor versión en el presente curso y su nivel actual se encuentra muy por debajo del exhibido en las dos temporadas anteriores, lo que se refleja de manera meridiana en sus números y le causa una tremenda frustración que le cuesta esconder.

No en vano, el brasileño volvió a exhibirla en el Martínez Valero con otra reacción desmedida cuando en el minuto 69 Pellegrini decidió retirarlo del terreno de juego en favor de Aitor Ruibal, que empezó de extremo para después pasar a referencia ofensiva.

Antony golpeó con fuerza una botella y una sudadera tras ser cambiado

Ya sea porque no le gustó el cambio, por no haber estado a la altura sobre el terreno de juego o por las dos cosas, el extremo brasileño no pudo ocultar su enfado y, como ya ocurrió contra el Feyenoord, lo proyectó públicamente con gestos y acciones poco apropiadas que fueron captadas por las cámaras de DAZN.

De este modo, gesticuló en señal de contrariedad y llegó al punto de golpear una botella con el pie y una sudadera que había dejado en el césped alguien del banquillo para después sentarse en el banquillo visiblemente mosqueado.

Cabe decir que en el partido de Champions ante los neerlandeses se marchó incluso al vestuario y en el camino tiró al suelo una prenda con la que se cubría para entrar en calor. Esta vez se quedó a visto de todos y su actitud resultó muy evidente. Tras acabar el partido, Pellegrini no comentó nada al respecto.

Frustración por la oportunidad desperdiada

Y es que hoy se le presentaba una oportunidad a Antony para brillar y lo cierto es que se ofreció y lo intentó, pero no le salió absolutamente nada por la falta de confianza y de chispa. De hecho, casi siempre eligió mal y frenó varias contras peligrosas de los verdiblancos, si bien en su favor cabe decir que evidenció compromiso y en todo momento quiso participar en las acciones ofensivas.

El hecho de que todavía no haya visto portería le está generando ansiedad y provocando precipitación, tal y como diagnosticó Pellegrini semanas atrás, en vísperas del partido contra el Celta.

Pellegrini ya señaló semanas atrás lo que le ocurre a Antony

"Yo creo que Antony le sobra autoexigencia, es un jugador que está corriendo mucho, que está recuperando balones, que está metido en muchas jugadas. A lo mejor por un exceso de ansiedad le está faltando ese pase final o esa definición final, pero es un jugador que en el funcionamiento del equipo está aportando mucho y ya le saldrán los goles y los pases. Él es muy consciente de todo esto y está tratando de corregirlo y mejorarlo", explicó el míster, que espera recuperar al mejor Antony, pero que no ha percibido avances desde que apuntó a la ansiedad como la causa de que no vea puerta y solo haya dado una asistencia.