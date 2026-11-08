Pellegrini responde a las críticas por las rotaciones y a las opciones del Betis de luchar por LaLiga: "Era un partido para equipo grande que aspira a cosas importantes"

El técnico reconoce que no le gustaron los últimos 25 minutos de la primera parte, pero alabó la reacción en el segundo tiempo y el compromiso de la plantilla por el rendimiento de los cambios, a la par que pide paciencia para Parrott y no se esconde cuando se le pregunta si pueden pelear por ganar LaLiga

Pellegrini no pudo esconder su alegría por el importante triunfo conseguido en el Martínez Valero antes del parón y realizó una valoración muy positiva después de sufrir para llevarse el máximo premio.

"Muy contento, porque son tres puntos muy importantes para seguir en la parte de arriba de la tabla. Sabíamos que era un equipo contra el que era muy difícil jugar. Tuvimos mucho control e intensidad para recuperar los primeros 20 minutos. Estuvimos bastante bien, pero en los últimos 25 ellos tuvieron el control del partido. Ya habíamos tenido la intensidad que se requiere antes de los goles, con dos o tres ocasiones muy claras. Muy contento con el segundo tiempo y con el plantel. Están todos muy involucrados sacando partido tras partido", señaló el míster, que incidió en la mejoría en la reanudación y la influencia de los cambios.

"En el primero perdimos la intensidad para recuperar la pelota y, cuando la teníamos, lo hacíamos sin movilidad para hacer daño en su defensa. Los últimos 25 minutos del primer tiempo no me gustaron, pero el equipo es consciente de mejorar los aspectos del primer periodo y desde el primer minuto apretamos para apretar teniendo el control del balón y buscando la portería contraria como hay que hacerlo para ser un equipo grande", apuntó el chileno, que acertó de pleno con las sustituciones.

La importancia de los cambios y las opciones de pelear por LaLiga

"Ha sido algo muy hablado con el plantel. Una cosa son los once que empiezan, pero los que entran luego son igual de importantes. Están más descansados y saben qué partido se van a encontrar. Por más que algunos critiquen las rotaciones, las hago cuando veo que los futbolistas responden en los entrenamientos al nivel que uno espera y eso me deja contento. Ahora empezamos el jueves la Copa del Rey y ojalá que veamos al mismo Betis de LaLiga y la Champions", expresó.

Además, a Pellegrini se le preguntó directamente si el Betis puede meterse en la lucha por el título liguero. "Habíamos hablado que este era un partido para equipo grande que aspira a cosas importantes. Sabemos que juegan entre ellos dos que están por arriba y que si gana el Atlético quedamos a cinco puntos. No estamos pensando más allá del próximo partido y sí tener personalidad y fútbol para demostrar que podemos estar en la parte más superior de la tabla para clasificarnos para la Champions", respondió con claridad el 'Ingeniero', que pide paciencia con Parrott.

"Hay que darle confianza. Viene ahora un parón de selecciones y creo que le puede venir bien. Como todos los jugadores, pasa por momentos mejores y peores. Hoy nos aportó en balones importantes", indicó.

Máxima exigencia en la Copa del Rey

También se refirió al compromiso copero en parón contra el Navalcanero antes de afrontar el derbi y le dio importancia. "Entramos en la tercera competición. En las dos que ya estamos, Liga y Champions, estamos muy bien. Como he dicho muchas veces, hay un plantel involucrado que me permiten hacer distintas rotaciones. En la Copa del Rey tenemos la obligación de mantener el mismo nivel que en las otras dos".