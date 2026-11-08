Puntos uno a uno del Betis en el partido de LaLiga contra el Elche: Profundo fondo de armario para soñar al máximo nivel

Morante y Riquelme, claves en el 0-1, demostraron junto a Ceballos y Ruibal que el Betis dispone de recursos suficiente en el plantel para cuando se atasca el 'Plan A'

El nivel de las aspiraciones de un equipo se mide, entre otras cosas, por el valor de los recursos que ofrece la plantilla cuando el 'Plan A' no termina de funcioner y el Betis de demostró una vez más que anda sobrado en esta faceta, favorecido obviamente por la capacidad de Pellegrini para exprimir sus activos.

No en vano, con un partido roto que podría haberse decantado hacia cualquier bando, el chileno apostó por unos cambios que alteraron por completo el rumbo del choque, especiamente dos efectivos menos utilizados como Riquelme y Morante, que participaron en el decisivo 0-1. También ayudó considerablemente la clarividencia de Ceballos y la ultramotivación de Aitor Ruibal como referencia arrtiba.

Recursos que aportaron el plus para dar lustre a una solidez enorme de la defensa y la insistencia de un Bellerín incansable por la banda derecha.

Las notas verdiblancas en la victoria frente al Elche

Álvaro Valles: 6

El flamante internacional exhibió una enorme seguridad en todas sus intervenciones, sin ninguna duda en las salidas por alto, y siempre perfectamente situado para frenar las ocasiones ilicitanas, sobre todo con intervenciones en la segunda parte.

Bellerín: 7

Balance distinto en las dos facetas, pues en defensa dejó espacios y sufrió con la velocidad de Germán Valera, que percutió más de lo esperado por su banda, pero en ataque fue una de las principales armas béticas por sus desdoblamientos y rupturas. Ganó la línea de fondo en numerosas ocasiones y desequilibró a la zaga local.

Bartra: 9

Tapó con solvencia su posición, siempre muy atento al cruce, sin dejar apenas espacios a Fer Niño, y vio obligado a salir continuamente de su zona para hacer coberturas a Bellerín con acierto. Por si fuera poco, prolongó su idilio con el gol con el tanto definitivo.

Natan: 8

Solo cometió un pequeño error en la primera parte sin consecuencias dentro de otra actuación muy completa, donde volvió a imponer su físico en los choques y leyó a la perfección cuando debía acudir al rescate de Fran García. No parece notar la acumulación de minutos.

Fran García: 5

Empezó con proyección ofensiva, pero pronto se le empezó a notar incómodo y a sufrir a su espalda a pesar de que no se enfrentaba a las piezas más habituales del Elche en esa banda. Es cierto que faltaron ayudas de Abde, que tuvo que trabajar más en este aspecto a un Fran García que apretó en la segunda mitad y pudo marcar.

Marc Roca: 5

Estrenaba llamada con la Selección y lo cierto es que le costó frenar las salidas de un Elche que traspasó con cierto facilidad el muro verdiblanco, lo que le obligó a un paso atrás. Con balón no asumió riesgos por la compañía de Fornals e Isco.

Fornals: 6

El castellonense aportó más cuando salía de la zona y rompía con desmarque o asociaciones rápidas que en estático, y de hecho fue así como gozó de una gran oportunidadad a pese de Isco. Sin balón le ocurrió lo mismo que a Roca pese a un gran despliegue físico.

Isco: 7

Le costó entrar en juego al encontrarse muy vigilado, pero cuando lo hizo marcó la diferencias y dejó solo a Fornals frente a Dituro en la primera parte, o desahogó con destellos de su clase. En la segunda se desató y acarició el gol. aunque sin continuidad en un escenario poco propicio..

Antony: 4

No se puede negar su intención de aportar lo más posible, interviniendo en buena parte de las acciones de ataque verdiblanco, pero no se le ve con frescura ni con confianza para desbordar, para dar ese paso al frente que eleva el nivel del Betis. Se fue frustrado.

Abde: 6

Como Isco, tuvo casi siempre a dos hombres encima, y dificultaron que profundizara como en otros partidos, si bien supo reinventarse y percutió más por dentro con asociaciones en muy poco espacio. Se le pidió que ayudara más a Fran García.

Parrott: 4

Se dejó ver más que en los partidos anteriores, más dinámico en la punta de lanza y la tuvo en una magnífica media vuelta, pero sigue sin estar acertado y fino en sus acciones, y prolongó su sequía anotadora.

Manuel Pellegrini: 9

Apostó por su once de gala y una propuesta ofensiva, pero se topó con un Elche respondón que halló un agujero en el centro del campo para avanzar que no logró tapar el chileno tampoco con su charla en el descanso. No obstante, los cambios que realizó surtieron efecto inmediato, pues en el 0-1 participaron los recién ingresados Morante y Riquelme. Reflejo de la magnífica lectura del chileno.

Ceballos: 8

Sigue en muy buena línea, pues con su entrada el Betis ganó presencia con el balón, merced a una distribución inteligente y acertada para abrir el juego. Además, fue clave al dar el pase a Morante en el 0-1 y ponérsela medida a Bartra.

Aitor Ruibal: 6

Comenzó como extremo y terminó como delantero y nuevamente le otorgó un plus al ataque heliopolitano.

Morante: 8

Fue salir al campo y estrellar un remate en el larguero que después Riquelme convirtió en gol. Calidad, frescura y ganas. Necesita más minutos.

Riquelme: 9

El primer balón que tocó lo convirtió en oro y le dio el triunfo al Betis. Este curso está aprovechando sus oportunidades y es un magnífico recurso.

Deossa: 5

Sumó con trabajo y despliegue físico en los últimos minutos.