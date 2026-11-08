Marc Bartra firma el mejor registro goleador de su carrera y se convierte en el pichichi del Betis: "Lo que me hace más feliz es que este equipo no para crecer"

El central verdiblanco suma cinco tantos en once partidos oficiales, una cifra que nunca había alcanzado en una temporada, y Pellegrini destaca su importancia en el crecimiento del equipo

Marc Bartra ha encontrado una nueva forma de ser decisivo en Heliópolis. A sus 35 años, el central del Betis atraviesa uno de los momentos más productivos de su carrera y está convirtiendo el balón parado en un recurso ofensivo de primer nivel para el conjunto de Manuel Pellegrini. Su cabezazo en el minuto 89, a centro de Dani Ceballos, puso el broche al triunfo por 0-2 frente al Elche y elevó a cinco sus tantos en lo que va de curso.

No es una cifra más. Bartra nunca había firmado tantos goles en una misma temporada, ni siquiera en sus mejores años como futbolista. Lo ha conseguido en apenas once encuentros oficiales, con un reparto que refleja su protagonismo en las dos competiciones: tres tantos en ocho jornadas de Liga, frente al Levante, el Málaga y el Elche, y otros dos en los tres partidos de Champions League disputados. Estos últimos llegaron en Lille, donde marcó por partida doble antes de que Troy Parrott decidiera el encuentro. Su actuación le valió, además, el reconocimiento de la UEFA como mejor jugador del partido.

El central se ha situado así al frente de la tabla de goleadores del Betis, por delante de Abde e Isco, ambos con cuatro dianas. Además, tres de los tantos del malagueño llegaron desde el punto de penalti.

Hasta ahora, el mejor balance anotador de Bartra correspondía al curso 2017/18. En aquella campaña marcó dos goles con el Borussia Dortmund en la Bundesliga y otros dos en la Copa de Alemania, antes de sumar uno más tras incorporarse al Betis en enero. Cerró el ejercicio con cinco tantos en 36 partidos. También alcanzó los cuatro en su etapa en el Trabzonspor, durante la temporada 2022/23, pero nunca había logrado igualar aquella marca en tan pocos partidos.

Pellegrini no pasó por alto su aportación y, tras el encuentro, puso en valor tanto la preparación de las acciones a balón parado como la capacidad del defensa para culminarlas. "Bueno, así como recibimos siempre muchas críticas, a lo mejor porque nos marcaban muchos goles a balón parado, nosotros también marcamos goles a balón parado. El funcionamiento del balón detenido tratamos en la semana de prepararlo lo mejor posible. Pero son todas jugadas que dependen mucho del servidor primero, de colocar el balón donde tiene que ir y, por supuesto, del definidor, que en este caso es Marc Bartra, que tiene muy buen cabezazo. Me alegro por él porque, además, está haciendo una temporada muy importante", remarcó el técnico chileno.

El propio futbolista celebró su quinto gol en X, aunque dejó claro qué es lo que más valora del momento del equipo: "Mi quinto gol esta temporada, pero lo que me hace más feliz es que este equipo no para de crecer". También tuvo palabras para los béticos que acompañaron al Betis en Elche y ya puso el foco en el calendario inmediato: "Ahora a pensar en La Copa y luego en El Gran Derbi. Musho Betis", escribió Bartra.