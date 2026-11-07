La lesión del Cucho va más lenta de lo esperado y Parrott suma dos meses sin marcar: "Los goles llegarán", confía Pellegrini

El técnico chileno se ha sentado en sala de prensa en la mañana de este sábado y, además de repasar el estado de la enfermería verdiblanca, ha analizado el bajo momento de forma del delantero irlandés

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha pasado por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol después del tercer y último entrenamiento de su equipo para preparar el duelo liguero contra el Elche CF, que tendrá lugar en la sobremesa de este domingo en el Estadio Martínez Valero de la capital ilicitana en la decimosegunda cita de la temporada en LaLiga EA Sports.

Sólo dos bajas en el Betis para visitar al Elche: lo del Cucho va más lento de lo esperado

"Bueno, la lista de convocados la entregaremos en un rato, antes tenemos que conversar un par de cosas. Con respecto a Junior Firpo, ya se entrenó con normalidad y tiene el alta médica, así que es muy probable que esté en la citación. Cucho sigue su recuperación y veremos cuándo puede avanzar en campo, aún no sale ni a trotar", ha explicado Pellegrini en su comparecencia ante los medios de comunicación.

Troy Parrott no está aprovechando la baja de Cucho Hernández: dos meses sin marcar

Troy Parrott tuvo una semana fantástica a inicio de septiembre, con el gol del triunfo ante el Real Madrid (1-0) el día 4 y con otra diana ante el LOSC Lille (2-3) sólo cuatro días después. Desde aquel 8 de septiembre, sin embargo, sólo ha podido celebrar con la selección de Irlanda; pero con el Real Betis cumplirá este domingo dos meses de sequía.

Este sábado, Pellegrini ha salido en su defensa. "Parrott aporta muchas cosas al equipo, mantenemos la misma confianza que cuando hizo los dos goles en partidos decisivos. Mantiene un nivel estable y los goles le llegarán antes o después", ha manifestado el santiaguino en rueda de prensa.

Después de esos dos tantos seguidos contra Real Madrid y Lille, Troy Parrott encadena ocho partidos seguidos sin mojar: ante Getafe CF, CA Osasuna, FC Barcelona, RC Celta de Vigo y Málaga CF, en LaLiga (además se quedó sin minutos ante Villarreal CF y RC Deportivo), y contra FC Porto, Feyenoord de Rotterdam y Borussia de Dortmund, en la Champions League.

El Elche, el peor local de LaLiga

"Primero, yo creo que jugar de visita siempre es difícil, así lo dicen las estadísticas de todos los equipos en sus campos. En segundo lugar, el Elche creo que es un equipo que viene mejorando, que a lo mejor comenzó con algunos problemas de adaptación al fútbol con técnico nuevo, pero creo que ha mejorado mucho en los últimos partidos. Es cierto que el último lo perdió (0-1 ante el Valencia) pero, como todos los rivales, es un rival muy difícil y tiene mucha posesión de balón", ha analizado el técnico verdiblanco.