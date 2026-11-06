El empate del Sevilla abre la portada de ESTADIO Deportivo de este sábado, donde también destaca la convocatoria de España con presencia bética y la fecha de la Junta General verdiblanca

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 7 de noviembre de 2026.Lince

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 7 de noviembre de 2026.

El Sevilla se marcha al parón con un empate amargo ante el Alavés después de haber dominado y dispuesto de las mejores ocasiones, con un penalti incluido, por la falta de acierto y remate en los últimos metros

Luis de la Fuente ha llamado a los dos béticos para los próximos partidos de la 'Roja' dentro de una lista revolucionaria; Nelson Deossa, citado también por Colombia.

- Fecha para la Junta General del Betis

Se celebrará el 10 de diciembre y el club presentará pérdidas de 15,20 millones de euros

- Sin Cristiano y con más tensión

Jorge Jesús lo deja fuera de la lista tras anunciar su retirada y le manda un recado: "Pensé en llamarlo"