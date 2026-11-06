La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 7 de noviembre de 2026
El empate del Sevilla abre la portada de ESTADIO Deportivo de este sábado, donde también destaca la convocatoria de España con presencia bética y la fecha de la Junta General verdiblanca
La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 7 de noviembre de 2026.
- Sevilla FC 0-0 Alavés: Sin pegada
El Sevilla se marcha al parón con un empate amargo ante el Alavés después de haber dominado y dispuesto de las mejores ocasiones, con un penalti incluido, por la falta de acierto y remate en los últimos metros
- Premio internacional para Valles y Marc Roca
Luis de la Fuente ha llamado a los dos béticos para los próximos partidos de la 'Roja' dentro de una lista revolucionaria; Nelson Deossa, citado también por Colombia.
- Fecha para la Junta General del Betis
Se celebrará el 10 de diciembre y el club presentará pérdidas de 15,20 millones de euros
- Sin Cristiano y con más tensión
Jorge Jesús lo deja fuera de la lista tras anunciar su retirada y le manda un recado: "Pensé en llamarlo"