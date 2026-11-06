Sigue la tensión entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus, seleccionador de Portugal: "Tarde o temprano teía que suceder"

El técnico de la selección lusa publicó este viernes la primera lista sin el '7' después de que este anunciase su retirada del combinado portugués dejando un legado para la historia. "Claro que pensé que volvería, pensé en llamarlo, hablar con él"

Cristiano Ronaldo anunció este pasado jueves que dejaba de manera definitiva la selección de Portugal. El '7', que apuntó a que llegó la hora de dejar dicho número, tuvo su última convocatoria el pasado mes de septiembre y esta terminó de la peor forma posible con una 'huida' no autorizada y una sanción que a pesar de ser dolorosa, le habilitaba para la convocatoria que se anunció este lunes.

Parecía que Cristiano Ronaldo podría volver a la selección de Portugal y de paso cerrar de forma más digna su periplo en un combinado luso en el que llegó a levantar dos Nations League y una Eurocopa. Este viernes, Jorge Jesus, no quitó nada de tensión a la que ya existía con Cristiano Ronaldo y parece que el seleccionador luso no terminó demasiado bien con el actual jugador de Al Nassr.

Jorge Jesus habla sobre la retirada de la selección de Cristiano Ronaldo

Jorge Jesus se hizo eco de las palabras de Cristiano Ronaldo para hablar de renovación en Portugal: "Haciendo eco de las palabras de Cris, nuestro objetivo es la renovación, para el futuro". Jorge Jesús, sin mostrarse demasiado entusiasmado por el tema de la retirada de Cristiano Ronaldo y confesando que su intención era volver a convocarlo: "Claro que pensé que volvería, pensé en llamarlo, en hablar con él. Pero tengo que respetarlo. Decidió que era hora de dejar la selección. Tarde o temprano tenía que suceder. Sintió que este era el mejor momento para irse. Tengo que respetarlo, sin olvidar jamás lo que significó para Portugal, lo que sigue significando para Portugal. El símbolo que representa para los jugadores jóvenes que están comenzando sus carreras. Son dos cosas completamente distintas".

La historia entre Jorge Jesus y Cristiano Ronaldo, para siempre

Jorge Jesus apuntó a que siendo seleccionador hasta 2030, la salida de Cristiano Ronaldo de Portugal siempre estaría vinculada a su contrato y además aclaró que el se enteró de la noticia la mismo tiempo que el resto del mundo: "La decisión me fue comunicada ayer, como todos saben después del vídeo que publicó Cristiano. No intenté hablar con Cris. Siempre iba a ser parte de la historia que Cris dejaría la selección nacional durante mi contrato de cuatro años con la FPF, hasta 2030. Si no hubiera sido esta vez, en la selección de la plantilla, si él lo hubiera considerado mejor, habría apostado por su decisión de nuevo. En cualquier momento de esta Nations League esto iba a suceder. Siempre iba a estar vinculado a la salida de Ronaldo. Solo si seguía jugando en 2030".

El seleccionador de Portugal confirmó que su intención era volver a convocarlo: "Si dije que estaba pensando en convocarlo, fue porque creía que iba a continuar con este proyecto de la Liga de Naciones. No hay resentimientos. ¿Por qué? Porque todas mis decisiones las tomé pensando en el equipo. Como entrenador, siempre defendí lo mejor para el equipo. Estoy tranquilo con mi decisión".

"Respeto su decisión y, por lo tanto, su trayectoria no puede ignorarse"

Además dejó claro que no se siente culpable por el adiós de Cristiano Ronaldo de Portugal: "No... Quizás me precipité, pero no fue por mi culpa. Él ya sabía que, con más o menos convocatorias, esto iba a suceder. Siempre estuvo previsto que ocurriera durante mi mandato. No me siento culpable de nada con respecto a su partida. Respeto su decisión y, por lo tanto, su trayectoria no puede ignorarse. Jamás lo haré. Porque siempre será un símbolo, y he forjado una gran amistad con él durante este año y medio. En el plano deportivo, ahora ha tomado otra decisión, y la respeto enormemente".