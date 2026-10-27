Sorpresa en Portugal con Cristiano Ronaldo tras la sanción

El jugador de Al Nassr, que fue informado días atrás de la sanción de 30 días sin poder vestir la camiseta del conjunto luso y de la multa de 255 euros, podría estar en las citas del próximo mes de noviembre al empezar a contar la sanción desde el día que abandonó la concentración: el pasado 30 de septiembre

Parece que la historia entre Cristiano Ronaldo y Portugal no terminó el pasado 30 de noviembre cuando el ex jugador de Real Madrid, Manchester United o Juventus decidió abandonar sin permiso la concentración del combinado que dirige Jorge Jesus. La decisión de Cristiano Ronaldo de marcharse de la concentración con Portugal vino provocada por que el luso había calentado durante la segunda mitad del partido contra Noruega para que finalmente Jorge Jesus no lo alinease.

Eso, lejos de esperar a un Cristiano Ronaldo comprensivo por la decisión de Jorge Jesus, trajo que el jugador de Al Nassr cogiese sus cosas y se marchase. El próximo 30 de octubre se cumplirá un mes desde que Cristiano Ronaldo tomó esa decisión y desde entonces los acontecimientos se han ido sucediendo.

Portugal pone a Cristiano Ronaldo en la prelista de Jorge Jesús para el próximo parón de selecciones

En primer lugar Cristiano Ronaldo publicó un extenso comunicado en el que explicó todo lo ocurrido y en el que en resumidas cuentas lo que venía a decir es que Jorge Jesus había incumplido un paco al que habían llegado antes del choque ante Noruega.

Además Cristiano Ronaldo asumió con profesionalidad la sanción que la Federación Portuguesa de fútbol decidiese imponerle. La sanción llegó el pasado 19 de octubre y esta correspondía a un periodo de 30 días sin poder vestir la camiseta de Portugal y una cuantía económica un tanto absurda ya que ascendía a 255 euros.

Cuando se pensaba que Cristiano Ronaldo, al tener que cumplir la sanción, parece que no es así ya que la Portugal de Jorge Jesus ha incluido al actual jugador de Al Nassr en la prelista para los próximos compromisos internacionales de la vigente campeona de la Nations League.

Jorge Jesus habría incluido a Ronaldo en la prelista de Portugal

Según ha apuntado la prensa lusa, Cristiano forma parte de la amplia lista de jugadores contemplados por Jesus para los choques de la Liga de las Naciones contra Dinamarca y Gales que se disputarán los días 14 y 17 de noviembre. La sanción de Cristiano Ronaldo ya estaría cumplida ya que esta termina el próximo 30 de octubre.

Portugal, con Cristiano Ronaldo, a defender la Nations League en noviembre

Portugal, actual campeón de la Nations League, ocupa el primer puesto del grupo A4 tras cuatro victorias en otros tantos partidos, lo que ya le ha asegurado la presencia en la siguiente fase de la competición. El próximo 14 de noviembre se enfrentará a Dinamarca en la ciudad portuguesa de Braga, mientras que el día 17 se medirá a Gales en Cardiff. Ahora solo falta saber si definitivamente Cristiano Ronaldo será convocado y con qué actitud y pacto con Jorge Jesus, llega el atacante luso a la concentración después del episodio vivido en septiembre.