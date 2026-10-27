Javi Rodríguez, el interés de Luis Enrique y la llamada de Luis de la Fuente para la selección española

El joven defensor del Celta de Vigo atraviesa por un momento dulce después de que el pasado verano ya debutase como internacional, estando de nuevo entre los candidatos de cara a la próxima lista de la selección española para el parón de noviembre

Es, sin duda, uno de los grandes nombres propios en el Celta de Vigo. A sus 23 años, Javi Rodríguez acaparó todos los focos el pasado jueves, al firman un doblete en apenas tres minutos que sirvió para que el conjunto celeste remontase ante el Celtic de Glasgow (1-2) y lograse su primer triunfo en tres jornadas en la Fase Liga de la Europa League, tras sus dos derrotas iniciales ante Omonia Nicosia y Juventus.

Tres goles y una asistencia en dos partidos

Para empezar, el central remate de cabeza en el área una falta lateral. Pero fue a renglón seguido cuando se ganó un sitio entre los mejores goleadores de la jornada al definir como si de un delantero se tratase tras controlar y soltar un latigazo desde la frontal ajustado al palo. Una acción personal que vino a demostrar las cualidades del gallego, que van más allá de su capacidad defensiva, y su gran momento de forma.

No en vano, solo unos días antes también había resultado vital en la segunda victoria del cuadro vigués en LaLiga, ante el Deportivo Alavés por 2-1. Primero firmó una asistencia de lujo con un pase a Ferran Jutglà entre los centrales del cuadro vitoriano. Y para rematar su actuación, superó a Sivera con un gran disparo cruzado después de sortear a varios contrarios y colarse en el área.

Habitual central diestro en la línea de tres que dispone Claudio Giráldez, Javi Rodríguez se ha destapado así como goleador esta campaña (hasta ahora solo había celebrado otras tres dianas). Pero más allá de ese acierto, llama la atención tanto por su solvencia en la retaguardia como por su calidad para salir desde atrás y romper líneas en conducción. Además, también se desenvuelve como lateral derecho e incluso carrilero, aprovechando ese espíritu ofensivo para asomarse con peligro por la banda.

Tentado en verano desde Italia e Inglaterra y por el PSG

Por todo ello, el pasado verano ya estuvo en la agenda de equipos italianos, como el Milan y el Como, e ingleses, como el Everton, el Newcastle o el Fulham, convencidos de que su polivalente perfil podría encajar a la perfección en la Premier League. Pero, además, también fue sondeado por el poderoso PSG de Luis Enrique. Un interés que, a este nivel, irá a más de cara a próximos mercados, siendo su actual valor de mercado de 18 millones de euros según la web especializada Transfermarkt.

De la Fuente ya le hizo debutar antes del Mundial

Con contrato en vigor hasta 2030, el futbolista nacido en Poio, además, ya sabe los que es ser también internacional absoluto. Nunca había vestido la camiseta de la selección española en categorías inferiores. De hecho, le costó destacar durante un tiempo en la cantera celeste, a la que llegó con apenas siete años. Pero Luis de la Fuente lo llamó a filas en la concentración previa al Mundial y tuvo la oportunidad de debutar (jugó 17 minutos) en el amistoso ante Irak disputado en Riazor.

Aspirante al hueco dejado por Marcos Llorente

Dado su actual nivel, Javi Rodríguez gana enteros para volver a contar para el seleccionador nacional de cara a la próxima lista, la cual facilitará el 6 de noviembre, de cara a los duelos ante Inglaterra y República Checa en la Nations League. Además, hay un sitio sin dueño en el carril diestro, donde tan bien se desenvuelve, desde que Marcos Llorente decidió no volver a la 'Roja'.

En su último lista, De la Fuente apostó por otro joven como Iván Fresneda, del Sporting de Portugal, para acompañar al fijo Pedro Porro. Pero Javi Rodríguez levanta la mano.