Celta 2-1 Alavés: Javi Rodríguez desequilibra y Radu frena al 'Glorioso'

El Celta de Vigo gana su segundo partido de la temporada con un estelar Javi Rodríguez que desequilibró el partido y un Radu que salvó los muebles de su equipo en los minutos finales. Hugo Novoa, para el Alavés, anotó uno de los goles de la jornada

El Deportivo Alavés visitaba al Celta de Vigo en Balaídos con las mismas necesidades de vencer. Los locales, porque tan solo cosechaban una victoria en LaLiga EA Sports, y los visitantes, porque desde la jornada 5 y su gran inicio liguero, no saben lo que es ganar. El Celta de Vigo salió con tres cambios respecto a la derrota en Europa del pasado jueves ante la Juventus y el Deportivo Alavés llegó a Balaídos con un once muy reconocible, aunque con la sensible baja de Ángel Pérez. El choque tuvo como noticia más negativa la lesión de Guruzeta, que se quedó clavado y pidió el cambio al instante.

Un 'Glorioso' más entero

Los primeros compases de partido y casi toda la primera mitad fueron para el Deportivo Alavés. Aprovecho mucho la banda derecha en la que Nahuel Tenaglia sustituía a Ángel Pérez. Por aquella banda llegó la más clara para el glorioso en la primera mitad. Fue en la cabeza de Lucas Boyé. Desde el área chica y solo, Radu le negó el gol al jugador argentino. Por su parte, el Celta de Vigo fue quien propuso, o mejor dicho, dominó más el balón en la primera mitad. Pero el conjunto de Claudio Giráldez no le daba un ritmo alto a las posesiones y estaba bastante impreciso con la pelota en los pies. Jutglá, casi sin querer, y Hugo Álvarez tuvieron las ocasiones más destacadas del primer periodo para el Celta.

El primer periodo de fútbol en Balídos terminó sin goles y con la sensación de que el Deportivo Alavés estaba más cómodo sobre el verde. Aprovechó el juego por fuera con Rebbach y Nahuel Tenaglia para crearle peligro a un Celta que se siente incómodo cuando le atacan por las bandas. Los de Claudio Giráldez, muy imprecisos con la pelota en los pies, generaron una posesión fértil que no puso en problemas al Deportivo Alavés en ningún momento de la primera mitad. Con dominio visitante y sin goles, Munuera Montero mandó a los jugadores al vestuario cuando el cronómetro marcó exactamente los 45'.

Una segunda mitad mucho más entretenida

La segunda mitad empezó con un Celta muy rígido sobre el verde y con dos cambios respecto a los jugadores que habían salido en el once titular. Incluso el alavés estuvo mejor en los primeros compases de la segunda mitad. Sin embargo, un nombre propio desequilibró el partido con dos jugadas espectaculares. Javi Rodríguez se disfrazó de mediapunta. Primero asistió, tras una gran conducción, a Jutglá, que batió a Sivera al primer toque. Después volvió a conducir por el carril central, pero esta vez no decidió asistir a ningún compañero; terminó él la jugada dentro del área tras dejar varios rivales atrás, cruzó la pelota y anotó el 2-0.

Si algo aprendimos la temporada pasada fue que un Celta-Alavés nunca será aburrido y nunca se debe dar por cerrado. Fue Hugo Novoa, uno de los cambios, quien anotó un GOLAZO para recortar distancias. El joven jugador del Alavés recortó a los defensores y puso el balón en el mismo lugar que te aparece en Google si buscas la definición de escuadra. Imparable para Radu. Un Radu que, de no haber sido por la gran actuación de su compañero Javi Rodríguez, hubiera sido el MVP del encuentro. Paradón en el 91' y en el 93' para darle los tres puntos al conjunto de Claudio Giráldez.

Ficha técnica

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Cáceres (Marcos Alonso,77'); Carreira, Moriba(Javi Rueda,45'), Burcio (Antañon, 70'), Hugo Álvarez; Driouech (Iago Aspas, 70'), Swedberg (Aleix Fébas,45') y Jutglà

Alavés: Sivera; Tenaglia, Jonny (Hugo Novoa, 61'), Koski, Valentini, Rebbach (Aitor Mañas, 88'); Blanco (Guevara,88'), Ibáñez, Aleñá (Denis Suárez, 61'); Boyé y Toni Martínez (Mariano Díaz, 61').

Árbitro: El colegiado José Luis Munuera Montero, del colegio andaluz, fue el encargado de arbitrar el encuentro. Rubén Ávalos en la sala VOR. Tarjeta amarilla para Cáceres 15' y Toni Martínez 44'.

Goles:Jutglá anotó el primero tras un gran pase filtrado de Javi Rodríguez. Javi Rodríguez batió a Sivera tras una gran conducción indivisula dejando atrás a varios rivales. Hugo Novoa marcó el gol del partido: Recorte en el pico del área a a dos defensores y balón colocado en la escuadra.

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports, celebrado en el Estadio Abanca Balaídos.