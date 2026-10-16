La lesión de Borja Iglesias, mucho peor de lo esperado

El atacante celeste sufre una rotura miotendinosa en el sóleo de la pierna izquierda y afronta su tercer contratiempo de la temporada; su regreso se alargará al menos seis semanas, por lo que no reaparecerá hasta diciembre; se perderá varios compromisos importantes para Claudio Giráldez

El Celta ha recibido un nuevo golpe con Borja Iglesias. Lo que inicialmente era una preocupación por las molestias que sufrió durante un entrenamiento ha terminado convirtiéndose en una lesión de mucho mayor alcance del esperado. Las pruebas médicas han confirmado una rotura miotendinosa en el sóleo de la pierna izquierda que mantendrá al delantero apartado de los terrenos de juego durante unas seis semanas, según ha informado el propio club vigués.

El problema físico se produjo el pasado martes en la Cidade Deportiva Afouteza, cuando el compostelano sintió un dolor agudo durante la sesión de trabajo. Tras someterse a una resonancia magnética, los servicios médicos determinaron el alcance de la lesión. El futbolista ya ha iniciado el tratamiento de recuperación bajo supervisión médica, aunque su vuelta dependerá de la evolución.

La previsión apunta a que no estará disponible hasta diciembre. Una ausencia importante para Claudio Giráldez, que pierde a una de sus referencias ofensivas en un tramo exigente de la temporada, con compromisos de LaLiga, la Europa League y la Copa del Rey.

Se perderá varios partidos clave

Borja Iglesias ya se había quedado fuera del encuentro frente a la Juventus y tampoco podrá participar en los próximos compromisos ante el Alavés, el Celtic de Glasgow, el Betis, el Salamanca UDS en la Copa del Rey, el Rayo Vallecano, el Union Saint-Gilloise y el Levante.

Su posible regreso se sitúa ahora en diciembre, por lo que el calendario podría depararle una ausencia de alrededor de diez encuentros oficiales, dependiendo de las fechas definitivas y de cómo avance su recuperación. El duelo ante el Real Madrid, previsto para el 22 de noviembre en el Santiago Bernabéu, aparece como una cita demasiado temprana para su vuelta, que podría producirse después del parón internacional de noviembre.

El técnico celeste ya había dejado entrever la preocupación por el estado del delantero tras el partido del jueves. Entonces evitó ofrecer plazos concretos, aunque reconoció que no podría contar con él "por un tiempo". Las pruebas han terminado confirmando un periodo de baja considerablemente largo.

Un inicio de temporada marcado por las lesiones

El nuevo contratiempo agrava el complicado arranque de campaña del delantero. Su incorporación tardía a la dinámica del equipo, después de participar con la selección española en el Mundial, le impidió completar una pretemporada normal. A ello se sumaron los problemas físicos que ya le habían apartado de varios encuentros en las primeras jornadas.

Su participación hasta ahora ha sido muy limitada. Borja Iglesias únicamente ha intervenido en cuatro de los diez partidos oficiales disputados por el Celta y no ha sido titular en ninguno de ellos.

La lesión en el sóleo supone, por tanto, un nuevo freno para un futbolista que todavía no había podido encontrar continuidad en el proyecto de Giráldez. Su ausencia obliga al entrenador a reorganizar las alternativas ofensivas mientras el equipo afronta varias semanas con un calendario cargado.

Más problemas para Giráldez en la enfermería

La baja de Borja Iglesias se suma a una enfermería que ya preocupa al cuerpo técnico celeste. Carl Starfelt, Miguel Román y Jones El-Adebellaoui también arrastran problemas físicos que les mantendrán fuera durante varias semanas. En los casos de Román y El-Adebellaoui, además, ha sido necesaria una intervención quirúrgica.

El Celta pierde así a otro efectivo en un momento en el que necesita repartir esfuerzos entre las distintas competiciones. Para Borja Iglesias, el objetivo pasa ahora por completar la recuperación sin mayores contratiempos y regresar en condiciones óptimas para ayudar al equipo en el tramo final de 2026.