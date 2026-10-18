Celta - Alavés, en directo el partido de LaLiga en vivo online

Sigue en directo el choque que enfrenta al Celta de Vigo y al Deportivo Alavés, correspondiente a la jornada 9 de LaLiga EA Sports, en el estadio de Balaidos

El Celta de Vigo llega al encuentro tras la dolorosa derrota sobre la bocina ante la Juventus de Turín en Europa. En el campeonato liguero tan solo suma una victoria en 8 jornadas y es undécimo con 8 puntos. Urge que los de Giráldez sumen si quieren mantener las aspiraciones europeas de las anteriores campañas.

El Deportivo Alavés llega a Balaídos en una cómoda séptima plaza pero con sensaciones negativas. La situación no es mala, pero si sabe a poco tras el gran inicio de temporada del conjunto Babazorro. Son 4 los partidos que lleva el Deportivo Alavés sin ganar en el campeonato doméstico.

José Luis Munuera Montero, del colegio andaluz, será el encargado de dirigir este duelo. Ya arbitró al Deportivo Alavés en Butarque en la jornada 2 en el empate ante el Rayo Vallecano. Será la primera vez de la temporada que se cruce con los gallegos. En la Sala VOR estará Rubén Ávalos Barrera.

El Celta afronta una nueva oportunidad para cambiar su rumbo este curso. Tan solo una victoria después de ocho jornadas; el cuadro gallego necesita dar un golpe sobre la mesa para empezar a salir de una situación cada vez más delicada si quiere volver a optar a los puestos europeos.

Pese a las dificultades, Balaídos se ha convertido en uno de los feudos que más puntos deja escapar en esta temporada. Los celestes únicamente han ganado un encuentro como locales (y en todo el campeonato), ante el Racing con un contundente 5-0, y confían en que, tras la derrota en Europa en el último suspiro ante la Juventus, Balaídos empiece a dar más alegrías. Dos derrotas, un empate y una victoria es el balance del cuadro gallego como local.

Claudio Giráldez tiene que comenzar a despertar

Claudio Giraldez tiene que empezar a responder si quiere seguir teniendo la confianza de la afición y la dirección deportiva. Eso sí, tendrá que lidiar con las importantes ausencias por lesión de Starfelt, Borja Iglesias y Pablo Durán, entre otros. Una de las noticias principales en clave local es el buen hacer de Hugo González. Claudio Giráldez ha encontrado en el joven chico una apuesta segura en el once tras un buen inicio de temporada acompañando en ataque a Jutglá.

El once del conjunto vigués siempre será una incógnita con las rotaciones de Giráldez; posiblemente habrá más cambios por el partido disputado el pasado jueves en Europa y el que le espera la siguiente semana en Escocia. Temporada muy exigente para los chicos gallegos.

El Deportivo Alavés quiere recuperar las buenas sensaciones del inicio de curso

Enfrente estará un Deportivo Alavés venido a menos que atraviesa una dinámica negativa de 4 partidos sin ganar. El conjunto dirigido por Quique Sánchez Flores ocupa la séptima posición y ha sumado 11 puntos. Con tres victorias, dos empates y tres derrotas. Un balance que no está mal, pero que sabe a poco tras el gran comienzo que tuvo el equipo babazorro. Se desinfló a partir de la jornada 5.

Los donostiarras llegan después de caer derrotados en casa ante el Atlético de Madrid por 1-2 y buscarán recuperar sus buenas sensaciones en el campeonato doméstico. Para ello, tendrán que sobreponerse a varias ausencias. Ángel Pérez, la gran sensación de este 'Glorioso' está sancionado tras su expulsión ante el Atlético de Madrid, mientras que Facundo Garcés y Mikel Rodríguez tampoco estarán disponibles por lesión.