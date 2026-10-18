Giráldez no se muerde la lengua pese a la victoria del Celta: "Tenemos que asumir que es muy complicado mantener el nivel"

El Celta sumó tres puntos ante el Alavés, pero la victoria no convenció a Claudio Giráldez. El técnico gallego fue autocrítico tras el encuentro y reconoció que no le gustó el rendimiento de su equipo, al que pidió más regularidad pese a la mejoría mostrada en la segunda mitad

El defensa Javi Rodríguez, asistente en el primer gol de Ferran Jutglà y goleador en el segundo del Celta, y el portero Radu, decisivo para evitar el empate con dos grandes paradas a Boyé y Mariano después del tanto de Hugo Novoa en el minuto 87, tumbaron este domingo al Deportivo Alavés en Balaídos. Un encuentro del que Claudio Giráldez, entrenador del Celta, destacó los tres puntos pese a no cuajar una buena actuación.

"El equipo hoy ha mostrado madurez, en eso hemos evolucionado. No nos iban las piernas, no teníamos buenas sensaciones, pero el equipo ha sido capaz de competir, de entender que tenía que ser más agresivo e ir más contundente a los duelos. Hemos sobrevivido y nos vamos con la sensación de que el equipo está preparado para superar obstáculos", analizó en rueda de prensa.

"Creo que tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo bien y de lo que estamos haciendo mal en este momento de la temporada. No me gusta el rendimiento del equipo hoy, no me gustó el equipo en Elche, me gustó el de la Juventus. Tenemos que tener mucha más regularidad, pero tenemos que asumir que es muy complicado mantener el nivel", añadió el preparador gallego.

"En la primera parte estuvimos muy faltos de energía, con muy mala interpretación del partido. La segunda parte, a nivel de actitud, a nivel de esfuerzo, de saltar, de ser más agresivos, lo hemos mejorado. El cambio de sistema en el descanso hace que Javi y Carreira les hagan mucho daño. Hemos tenido la suerte de acertar en esos momentos y cuando teníamos el partido de cara hemos cometido muchas pérdidas absurdas", lamentó Giráldez, quien también indicó que "muchas veces hemos sido superiores y no hemos conseguido ni sumar".

Jutglà y la importancia de la victoria

El delantero Ferran Jutglà, autor del primer gol del Celta, destacó la importancia de sumar los tres puntos para alargar la buena dinámica de su equipo, que ha sumado siete de los últimos nueve puntos en juego.

“Estoy muy feliz por el equipo, creo que nos merecíamos esta victoria. El esfuerzo del equipo es espectacular, la intensidad y el ritmo que le metimos durante los 90 minutos. Conseguimos ponernos 2-0, luego ellos apretaron mucho y en ese final loco arrimamos el hombro para sumar tres puntos muy importantes", comentó.

"Me encuentro bastante bien y creo que se está viendo en el campo. Ahora a pensar ya en el partido del jueves contra el Celtic en Glasgow porque no es una final, pero sí un partido muy importante", indicó sobre su estado a nivel más personal.