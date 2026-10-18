Celta - Alavés: alineaciones probables, horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

El Celta regresa a LaLiga recibiendo al Alavés tras una dura noche europea en Balaídos, donde cayó antes la Juventus en los últimos instantes. Los de Claudio Giráldez buscarán pasar página y volver a sumar de tres ante su afición frente a un conjunto vitoriano que no le pondrá las cosas fáciles.

El Celta de Vigo recibe en el día de hoy al Alavés. Los de Claudio Giráldez llegan tras sufrir una dolorosa derrota con remontada incluída, en su estreno europeo esta campaña en casa frente a la Juventus. El conjunto vitoriano llega a Balaídos tras caer derrotado en casa ante un Atlético de Madrid que se llevó los tres puntos en los minutos finales de partido. Ambos equipos aterrizan en la novena jornada de LaLiga EAsports con el objetivo de sumar tres puntos que les hagan despejar las dudas, tras varios encuentros sin conocer la victoria.

En cuanto a bajas se refiere, el “Glorioso” no podrá contar con Ángel Perez, expulsado en la pasada jornada tras una entrada peligrosa sobre Julián Álvarez. El conjunto celeste llega más perjudicado en cuanto a bajas se refiere, no podrá contar con Borja Iglesias y Pablo Durán, lesionados recientemente, ni con Carl Starfelt que ya lleva varios días en el dique seco, tras lesionarse en sus compromisos internacionales con la selección sueca.

El Celta busca pasar página tras la derrota ante la Juventus

El Celta afronta una nueva jornada liguera después de una noche europea que terminó de la peor manera posible. La derrota frente a la ‘Vecchia Signora’ les obliga a cambiar rápidamente el chip para centrarse en el campeonato doméstico.

El conjunto vigués tendrá ahora la oportunidad de reaccionar ante su afición y dejar atrás el tropiezo europeo con una victoria frente al Alavés. Además, el conjunto vigués tiene otra asignatura pendiente en este inicio de temporada, ya que son el equipo que más empates acumula en LaLiga, una dinámica que les ha impedido sumar de tres con la regularidad necesaria. Por ello, el encuentro ante los vitorianos se presenta como una nueva oportunidad para romper esa tendencia y transformar los puntos que se les han escapado en victorias.

El Alavés llega a Vigo para reencontrarse con la victoria

El conjunto dirigido por Quique Sánchez Flores encaran su enfrentamiento ante el Celta tras encadenar cuatro jornadas sin conocer la victoria, sumando un único punto en su visita a San Mamés. Todo esto contrasta con un inicio de liga estelar, en los que sumó tres victorias y un empate en las primeras cuatro jornadas. Tal fue el arranque que el ex técnico sevillista fue nombrado entrenador del mes de LaLiga en el mes de agosto.

El conjunto babazorro se sitúa en la zona noble de clasificación, por lo que un triunfo frente a los gallegos les haría confirmar su gran inicio y despejar así las dudas que han aparecido en las jornadas previas al choque.

¿Dónde seguir y ver en directo el Celta de Vigo - Alavés?

El partido correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports se disputará este domingo 18 de octubre, a partir de las 16:15 horas, en Balaídos.

El encuentro podrá seguirse en directo en España a través de DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar, mientras que los aficionados podrán seguir toda la información, el minuto a minuto y la última hora del choque a través de ESTADIO Deportivo.

Alineaciones probables

Celta de Vigo: Radu, Lago, Marcos Alonso, Cáceres, Galán Burcio, Febas, A. Núñez, Hugo González y Aspas.

Deportivo Alavés: Sivera, Valentini, Koski, Jonny, Rebbach Blanco, Tenaglia, Denis Suárez, Ibáñez, Toni Martínez y Boyé.