La reflexión de Borja Iglesias: ﻿"Si me veis viendo cine, abrazando a mi novia o disfrutando lejos del campo, no significa que no me importe, al revés, me estoy sanando"

El delantero del Celta apenas ha podido jugar 90 minutos y ahora volverá a estar fuera de los terrenos de juego hasta el mes de diciembre, por eso se ha querido explicar en las redes sociales

Borja Iglesias está viviendo uno de sus peores momentos desde que volvió al Celta de Vigo. Apenas tres meses después de proclamarse campeón del mundo con España en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y tocar el cielo, ahora parece bajar a los infiernos por culpa de las lesiones.

El delantero de Santiago de Compostela tan solo ha podido jugar 90 minutos en lo que va de temporada, repartidos en cuatro partidos frente a Getafe, Racing, Elche y Omonia Nicosia en la Europa League, pero otra vez se ha visto obligado a parar.

Es la segunda lesión de la temporada después de la que le privó de poder ayudar a su equipo en las cuatro primeras jornadas de LaLiga. Y ahora que parecía volver a sentirse futbolista y empezaba a contar con minutos, otra vez tendrá que parar, y será por un mes y medio ya que el parte médico del club vigués confirmó que sufre una rotura miotendinosa en el sóleo de su pierna izquierda.

El futbolista es consciente de que la afición espera mucho de él este año también y que sea uno de los líderes del equipo dentro del terreno de juego, de ahí que haya estado recibiendo muchas críticas por su estado físico, por eso mismo, el jugador no ha querido evitar la cuestión y a través de sus redes sociales ha lanzado una carta abierta para explicar su situación."Cuanto más sabes lo que eres y lo que quieres, más sencillo es encontrar la motivación para volver. O eso creo", comenzaba escribiendo el 'Panda'.

"Hace unos días me volví a hacer daño y la realidad es que me dolió bastante. No tanto a nivel físico, donde fue más una sensación de incertidumbre, sino a nivel emocional", admitía el delantero del Celta."Han sido días en los que me he sentido vulnerable, con miedos y con la sensación de que, aunque todo esté perfecto, se puede cambiar de tercio en un segundo. Al que me conoce de cerca no hace falta explicarle que soy un ser tremendamente emocional, en lo bueno y en lo malo. Eso me hace sentir la tristeza de una forma muy elevada, y también la alegría", explicaba Borja Iglesias.

"Pasados unos días, siento que soy muy afortunado y que tengo la gran suerte de vivir en un ecosistema que me refuerza por ser como soy más que por ser quien soy. Así que simplemente quería agradecerlo", añadía el jugador, que también quería justificar que su lesión en nada afecta en que pueda salir y desconectar siempre de una forma saludable.

"También quería decir que si en algún momento me veis viendo cine, leyendo, escuchando música, comiendo sano y rico, haciendo fotos, riéndome con mis amigos, abrazando a mi novia o disfrutando de un tiempo lejos del campo, no significa que no me importe. Al revés: significa que me importa tanto que estoy sanándome con los que quiero y con las cosas que, fuera del fútbol, me hacen feliz, para volver una vez más con más fuerza que la anterior".

Borja Iglesias no volverá a jugar hasta diciembre

El internacional español Borja Iglesias sufre "una rotura miotendinosa en el sóleo de su pierna izquierda", según reveló la resonancia magnética que le realizaron los servicios médicos del Celta hace un par de días.El delantero celeste, campeón del mundo con la selección española en el pasado Mundial disputado en Estados Unidos, Canadá y México, se lesionó tras notar un dolor agudo en el entrenamiento del pasado martes en la ciudad deportiva Afouteza.

Los servicios médicos del club gallego estiman que Borja Iglesias estará de baja "unas seis semanas", por lo que se perderá los próximos partidos de Liga contra Alavés, Betis, Rayo Vallecano y Levante, además de los duelos europeos contra Celtic y Union Saint Gilloise y la eliminatoria de Copa del Rey contra el Salamanca CF.Sin poder realizar la pretemporada con el equipo por el Mundial, el atacante santiagués ya se ha perdido cinco partidos por lesión esta temporada, cuando en las dos temporadas anteriores como jugador del Celta solo se había perdido uno por lesión.