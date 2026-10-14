Quique Sánchez Flores pierde a una pieza clave del Alavés y busca soluciones para Balaídos

La expulsión de Ángel Pérez ante el Atlético obliga a Quique Sánchez Flores a buscar alternativas para el carril derecho del Alavés en su visita al Celta. Tenaglia parte como una de las opciones, aunque el cambio también podría abrir la puerta a Yusi y provocar un ajuste táctico en el once

El Deportivo Alavés afronta su próximo compromiso liguero con un contratiempo importante. La expulsión de Ángel Pérez ante el Atlético de Madrid obligará a Quique Sánchez Flores a introducir cambios en la alineación para visitar al Celta en Balaídos. El zaragozano se había convertido en una pieza habitual desde la llegada del entrenador madrileño al banquillo vitoriano, por lo que su ausencia abre un escenario con varias alternativas tácticas.

El lateral fue expulsado después de una dura entrada sobre Julián Álvarez. En un primer momento, el colegiado mostró la tarjeta amarilla, pero el VAR intervino para revisar la acción y corregir la decisión, dejando al conjunto albiazul en inferioridad numérica durante la última media hora del encuentro, que terminó con victoria del Atlético por 1-2. La baja obliga ahora a Quique a buscar un nuevo dueño para el carril derecho. La decisión no depende únicamente del futbolista elegido, sino también del sistema con el que el técnico quiera afrontar el partido ante el conjunto gallego.

Tenaglia, la principal alternativa para cubrir el lateral derecho

Una de las opciones que maneja Quique Sánchez Flores pasa por recuperar el 4-4-2, un dibujo que permitiría situar a Nahuel Tenaglia en el lateral derecho. De esta forma, el entrenador podría mantener una línea defensiva de cuatro hombres y repartir las plazas del centro de la zaga entre Ville Koski, Valentini y Jonny, en función de la combinación que considere más adecuada.

Tenaglia ya conoce las exigencias de esa demarcación y también ha desempeñado funciones de carrilero cuando el Alavés ha apostado por una defensa de tres centrales. Su polivalencia le convierte en una alternativa natural para cubrir el hueco que deja Ángel Pérez, aunque su ubicación definitiva dependerá del planteamiento elegido para medirse al Celta.

El técnico también podría mantener el sistema de tres centrales y recurrir al 5-3-2. En ese escenario, Tenaglia volvería a tener opciones de ocupar el carril derecho, aunque la distribución de las piezas exigiría ajustar otros puestos de la alineación. Quique ya recurrió a esta fórmula en San Mamés, en un encuentro en el que optó por un planteamiento más conservador tras una semana con una elevada carga de partidos.

Yusi gana opciones en el carril izquierdo

La ausencia de Ángel Pérez también puede provocar movimientos en el otro costado. Si Quique decide apostar por Tenaglia en la derecha y reorganizar las bandas, Abde Rebbach podría cambiar de perfil para dejar espacio a Yusi en el carril izquierdo.

El canterano del Real Madrid no ha disfrutado de demasiado protagonismo en este inicio de competición, con Abde por delante en los planes del entrenador. Sin embargo, el sistema de tres centrales podría ofrecerle una oportunidad, ya que la posición de carrilero le permitiría incorporarse al ataque con mayor libertad y contar con la cobertura de tres defensores a su espalda. La alternativa dependerá de cuánto quiera modificar Quique respecto al equipo que venía utilizando. El técnico debe decidir si mantiene la estructura habitual con cambios puntuales o si aprovecha la sanción para introducir una variación más profunda en el planteamiento.

Una ausencia importante para los planes de Quique

Los números reflejan el peso que había adquirido Ángel Pérez en el equipo. El futbolista fue titular en 19 de los 20 partidos dirigidos por Quique Sánchez Flores desde que el técnico se hizo cargo del Alavés el pasado 8 de marzo, en Mestalla.

La única excepción se produjo en el derbi ante el Athletic Club en San Mamés, cuando el entrenador realizó rotaciones para gestionar la acumulación de encuentros en apenas una semana. En aquella ocasión, el Alavés utilizó un 5-3-2 con Tenaglia como carrilero, una fórmula que vuelve a cobrar fuerza ante la visita a Balaídos.

La sanción de Ángel Pérez obliga, por tanto, a modificar una pieza habitual en los planes del entrenador. Quique cuenta con alternativas para cubrir la banda derecha, pero deberá decidir si prioriza la continuidad del sistema o aprovecha la polivalencia de sus jugadores para ajustar el dibujo. La elección marcará buena parte de la preparación del Alavés para un duelo en el que buscará reaccionar tras la derrota ante el Atlético de Madrid.