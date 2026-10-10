Quique Sánchez Flores y la expulsión de Ángel Pérez: "Me comentan que hay una jugada de Lookman donde el criterio del VAR es diferente"

El técnico del Alavés analizó la derrota ante el Atleti, ante el que jugaron media hora con uno menos por la expulsión de su jugador; "es una lástima encajar casi al final de los 90 minutos, nos hemos quedado muy al límite", admitió

Quique Sánchez Flores, entrenador del Alavés, compareció en sala de prensa para analizar la derrota ante el Atlético de Madrid, marcada por la expulsión de Ángel Pérez a falta de media hora para acabar el partido.

"No la he visto, de verdad. Me encantaría venir con toda la información de poderla ver, pero sinceramente no la he visto. En principio, es de esas jugadas que el jugador no quiere hacer. Y la única duda que tengo, porque tampoco la he visto, es que me comentan que hay una jugada de Lookman en el primer tiempo, no parecida, donde el criterio del VAR es diferente, creo. Eso nos duele, evidentemente. Si es así, nos duele. Ya lo veré en casa, pero si es así, me duele", reconoció el preparador babazorro.

En cuanto al análisis que hace de la derrota, Quique explicó: "Competimos bien ante un rival que nos exigió mucho. Yo creo que el rival ha hecho un gran partido, ha tocado siempre con mucho criterio, ha tocado muy rápido, nos ha exigido muchísimo. Una lástima encajar casi al final de los 90 y, sobre todo, que nos hemos quedado muy al límite, al lado de sacar y renovar el once cuando estaba en un momento crítico del partido. O sea, la expulsión vino justamente cuando teníamos preparados ya los jugadores fuera y me hubiera gustado ver ese partido con la gente que entró con piernas, la gente que entró dispuesta, la gente que entró para darle continuidad al partido. Ellos ya habían hecho dos cambios, se hicieron dos más hacía poco, cuatro cambios, y a nosotros era el momento de ponernos a su altura física y de poder sostener bien el partido con dos delanteros. Me hubiera encantado eso, pero nos llevamos a otra situación de partido muy difícil y con uno menos. A pesar de que nos han hecho solo el gol como ocasión clara, ya es una situación muy límite y nos hemos alejado muchísimo de nuestras posibilidades."

Cuestionado sobre si le parece justo el resultado final, Quique respondió: "Ellos han jugado bastante bien y nosotros no hemos estado tan finos como en otras ocasiones. Hemos tenido un mal día. Demostramos orden y nos hicieron correr. Cuando me hubiera gustado sostener el partido con dos delanteros, llegó la roja. Pusimos un 4-4-1 y así es complicado poder ocupar todos los espacios".

Sobre si comenzar con derrota tras el parón le preocupa tras la buena racha anterior, el madrileño dijo: "Preocupación no hay. Lo que queremos es que siempre el equipo sea consciente y humilde con respecto a nuestras posibilidades. Y, en ese sentido, ahora tenemos esta racha. Hemos tocado una racha incómoda, pero que a nosotros no nos tiene que alejar de nuestro objetivo. Nosotros tenemos que ir a cada partido, a esta situación. Hemos entrado en un bloque nuevo de partidos. Hemos perdido contra un equipo Champions. Al final es un partido súper exigente. No quiere decir que el siguiente vaya a ser más fácil, pero quiero decir que este equipo, obviamente, sabíamos que nos iba a llevar al límite. Y nosotros hemos llevado más aún al límite el partido con la expulsión. Hemos llevado el partido a un límite exagerado y, en ese límite, se nos ha ido el partido".