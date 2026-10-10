Simeone: "Para jugar en el Atlético hay un nivel y para quedar en la historia hay otro"

El preparador argentino destacó la actitud de sus jugadores aunque reconoce que "con la expulsión se hizo incluso más difícil porque el rival se hunde más"

Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, ha comparecido en la sala de prensa de Mendizorroza después de vencer al Alavés en un partido complicado y muy trabajado, que logró desnivelar con el tanto del Cuti Romero en el minuto 87.

"Siempre es importante que el gol venga de donde sea, pero que llegue. Más allá de los tantos de Grimaldo y del Cuti, el equipo en el primer tiempo jugó el partido, lo intentó de varias maneras, sostuvo bien el ataque del rival y generó buen juego. Nos quedamos en ese 1-1 con el penalti y nos parecía poco por lo que estábamos haciendo. En el segundo tiempo, ellos defienden muy bien, muy ordenados. El partido avanzaba y nosotros insistíamos con Baena, Kang-in, Giuliano, Sorloth, Julián... Con la expulsión se hizo incluso más difícil, porque el rival se hunde más. Parece más fácil porque tienen uno menos, pero el rival aumenta la atención y tú necesitas encontrar los espacios. Lo buscamos de todas las maneras. El gol habla por sí solo: Baena tira el centro y entran Hancko y el Cuti para llevarnos un partido que queríamos y necesitábamos ganar", ha explicado.

Sobre si este resultado le deja tranquilo, el 'Cholo' respondió: "Cuando uno hace las cosas bien, está más cerca de ganar, pero a veces haces las cosas muy bien y no puedes ganar. Como en el primer tiempo: lo hicimos muy bien, pero apareció un gol de otro partido, más allá de que el penalti fue. Son cosas que pasan. Hay que intentar seguir haciendo el segundo tiempo que hicimos, gestionando de la mejor manera a la gente para que nos dé cosas buenas. Le fuimos dando al equipo más cosas".

Qué destaca del equipo

"La respuesta de todos los que entraron, de los 16 que jugaron. Todos fueron en busca de lo que queríamos. Planteamos el partido tal y como se jugó, fuimos detrás de la idea y salió bien porque encontramos el gol. Si hubiéramos empatado, no habría variado mucho el discurso, más allá de que, cuando ganas, todo tiene más valor".

Le queda mucho al equipo para llegar a su tope

"Sigo pensando que estamos en construcción, tratando de encontrar a los chicos que se están adaptando a lo que es el Atlético y a lo que se necesita para quedar en la historia del Atlético. Para jugar en el Atlético hay un nivel y para quedar en la historia hay otro. Ojalá podamos ir por ese camino".