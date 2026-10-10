Alavés 1-2 Atlético: El 'Cuti' Romero mete presión al Barça

El Atleti aprovecha la superioridad numérica para rescatar tres puntos de Mendizorroza ante un combativo Alavés; el VAR revisó la dura falta de Ángel Pérez que acabó en tarjeta roja a falta de media hora

El Atlético de Madrid ha sumado tres puntos importantísimos en su visita a Mendizorroza que le permiten asegurarse una jornada más la segunda plaza y quién sabe si le dará para recortar distancia con el intratable Barça o aumentarla con sus perseguidores. Un gol de cabeza de Cristian Romero en el minuto 87 salvó al Atlético de Madrid, que sufrió para vencer por 1-2 a un Deportivo Alavés que estuvo más de media hora con diez jugadores tras la expulsión de Ángel Pérez.

El partido comenzó con un Atlético tirando de paciencia, dispuesto a hacerse con el control del balón, pero no sería hasta el minuto 33 cuando Grimaldo culminaba una gran combinación ofensiva con Jonathan David para adelantar a los colchoneros. Una acción colectiva de calidad que parecía encarrilar el encuentro para los madrileños.

Sin embargo, el Alavés no estaba dispuesto a rendirse ante su gente y en el tiempo añadido de la primera mitad, una acción de Le Normand sobre Toni Martínez terminó en penalti después de la revisión del VAR. Lucas Boyé asumió la responsabilidad desde los once metros y transformó la pena máxima para establecer el 1-1 antes del descanso.

La expulsión cambió el guion

Tras el paso por vestuarios, Simeone movió el banquillo en busca de una mayor profundidad ofensiva. La entrada de Julián Álvarez y Álex Baena aportó nuevas alternativas a un Atlético que necesitaba recuperar la iniciativa con el balón.

El encuentro dio un giro decisivo en el minuto 60. Ángel Pérez vio la tarjeta roja tras una dura entrada sobre Julián Álvarez, dejando al conjunto albiazul en inferioridad numérica durante la última media hora, tras revisar el VAR su entrada, que acabó en tarjeta roja. Con un futbolista más, el Atleti intensificó su presión y comenzó a acumular llegadas, aunque se encontró con un Sivera especialmente inspirado, capaz de sostener a los suyos cuando más sufrían.

El Alavés, lejos de bajar los brazos, trató de aprovechar sus oportunidades al contragolpe. De hecho, Mariano tuvo una ocasión para sorprender a los rojiblancos en el tramo final.

El Cuti Romero sentencia

Cuando el reloj apretaba y el empate parecía inevitable, apareció la conexión entre Álex Baena y el Cuti Romero. En el minuto 87, el centrocampista puso un magnífico balón al área y el defensa argentino se elevó para conectar un potente cabezazo que terminó en el fondo de la red.

El 1-2 dejó al Alavés sin margen de reacción. Un gol decisivo que premió la insistencia del equipo de Simeone y castigó la resistencia de un conjunto vitoriano que había competido hasta el límite.

Con este triunfo, el Atlético suma tres puntos fundamentales para mantenerse en la pelea por los puestos de cabeza de LaLiga. El Alavés, por su parte, se marcha con la sensación de haber resistido durante muchos minutos, pero de haber sucumbido en el momento más cruel del partido.

- Ficha técnica:

Alavés: Sivera; Ángel, Tenaglia, Valentini (Koski, min. 71), Otto, Rebbach; Blanco (Protesoni, min. 64), Ibañez, Denis (Mañas, min. 80); Boyé (Guevara, min. 64) y Toni (Mariano, min. 64).

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand (Hancko, min. 62), Romero, Grimaldo; Johnny, Barrios (Kang-In, min. 57), Koke, Giuliano (Sorloth, min. 73); Lookman (Baena, min. 46) y Jonathan David (Julián Álvarez, min. 46).

Goles: 0-1 (33') Grimaldo; 1-1 (51') Boyé, de penalti; 1-2 (87') Cuti Romero.

Árbitro: Alejandro Quintero (Comité andaluz). Expulsó con roja directa al local Ángel (61'). Amonestó a los visitantes Lookman, Le Normand y Cardoso.

Incidencias: partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Mendizorroza de Vitoria ante 17.741 espectadores.