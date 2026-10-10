Alavés - Atlético de Madrid: Alineaciones, horario y dónde ver en TV el partido de la Jornada 8 de LaLiga

El Atlético de Madrid visita Mendizorroza este sábado para medirse al Alavés en la octava jornada de LaLiga. Consulta el horario, dónde ver el partido en televisión y las alineaciones probables de ambos equipos antes de un duelo exigente para los de Simeone

LaLiga vuelve y el Atlético de Madrid afronta una prueba que puede marcar el ritmo de su regreso a la competición. Después del parón internacional, el conjunto de Diego Simeone visita al Deportivo Alavés este sábado 10 de octubre, en un encuentro correspondiente a la octava jornada del campeonato. El escenario será Mendizorroza, un estadio en el que los rojiblancos no consiguen una victoria liguera desde enero de 2021, un precedente que añade dificultad al reto visitante.

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Este encuentro enfrenta a dos equipos que han comenzado el curso con argumentos para mirar hacia la parte alta de la clasificación. El Atlético ocupa la segunda posición con 16 puntos, mientras que el Alavés es sexto con 11, después de sumar tres victorias, dos empates y dos derrotas en las siete primeras jornadas. Los madrileños llegan impulsados por su triunfo en el derbi ante el Real Madrid, mientras que el conjunto vitoriano tratará de aprovechar el factor campo para volver a sumar de tres.

A qué hora se juega el Alavés - Atlético de Madrid de LaLiga

El partido entre el Deportivo Alavés y el Atlético de Madrid se disputará este sábado 10 de octubre de 2026, a las 16:15 horas, en el estadio de Mendizorroza, en Vitoria-Gasteiz. Será uno de los encuentros de la jornada sabatina de LaLiga EA Sports, en el regreso del campeonato tras el parón de selecciones.

El equipo de Simeone afronta la cita con un calendario exigente por delante, ya que el próximo martes tendrá que medirse al Manchester United en la Champions League. La gestión de los minutos puede convertirse, por tanto, en un factor importante a la hora de decidir el once inicial, especialmente después de que numerosos futbolistas hayan viajado para disputar compromisos con sus selecciones.

Dónde ver en TV el Alavés - Atlético de Madrid

El encuentro de la octava jornada de LaLiga EA Sports podrá seguirse en directo por televisión a través de Movistar Plus+ y los canales de Movistar LaLiga, además de la señal habilitada en Orange para los abonados que dispongan de ella. Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto, las principales jugadas y las reacciones posteriores a través del directo de ESTADIO Deportivo desde dos horas antes del encuentro.

Las alineaciones probables del Alavés - Atlético de Madrid

Una de las principales incógnitas está en el once que elegirá Simeone para volver a la competición. El técnico argentino recupera efectivos y dispone de más alternativas en el centro del campo, con Pablo Barrios de nuevo disponible tras superar sus problemas físicos. Alexander Sorloth también ha avanzado en su recuperación y vuelve a estar en condiciones de entrar en los planes del entrenador, aunque eso no garantiza su titularidad.

En el Alavés, Quique Sánchez Flores buscará mantener la solidez de un equipo que se ha instalado en la zona alta. El conjunto vitoriano no podrá contar con Ville Koski, lesionado durante el parón internacional, ni con Mikel Rodríguez y Facundo Garcés, que también figuran entre las ausencias para esta jornada.

Deportivo Alavés: Sivera; Ángel Pérez, Tenaglia, Jonny, Valentini, Abde Rebbach; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Denis Suárez; Toni Martínez y Lucas Boyé.

Atlético de Madrid: Oblak; Marc Pubill, Cristian Romero, Hancko, Grimaldo; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Marcos Llorente, Álex Baena; Lee Kang-in y Ademola Lookman.

Un reto para el Atlético y una oportunidad para el Alavés

Más allá de los puntos en juego, el partido presenta un desafío distinto para cada equipo. El Atlético necesita mantener el ritmo de victorias para no perder terreno respecto al líder, mientras que el Alavés tiene la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa ante uno de los candidatos a pelear por los primeros puestos.

Mendizorroza puede jugar un papel importante. El conjunto local ha mostrado capacidad para competir durante este inicio de temporada y sabe que un resultado positivo frente a los rojiblancos reforzaría su buen arranque. El Atlético, por su parte, deberá evitar que el regreso tras el parón se convierta en un tropiezo y gestionar el encuentro sin perder de vista el compromiso europeo de la próxima semana.