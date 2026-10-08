El Atlético de Madrid podría perder a Juan Musso ante el interés del Bayern de Múnich

Juan Musso está en el radar del Bayern de Múnich como uno de los grandes candidatos a sustituir a Neuer ante su posible retirada. El que ha sido uno de los grandes suplentes de Jan Oblak durante las dos últimas temporadas, está en la terna junto a otros porteros de gran nivel en Europa

El Atlético de Madrid podría perder al gran suplente de Oblak. Muchos han sido los guardametas que han pasado por el conjunto colchonero en la última temporada, estando a la sombra de un gran Oblak que ha hecho historia en el Calderón y el Metropolitano. El esloveno ha llegado a codearse con los mejores porteros del mundo, siendo año tras año uno de los más destacados del panorama mundial. Por ello, quitarle la portería del equipo del Cholo Simeone es cuestión imposible. Sin embargo, hay un portero que ha hecho, al menos, sembrar la duda entre los aficionados.

Juan Musso es el actual portero suplente del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid. Y su paso por Madrid, a diferencia de la mayoría, ha sido más que destacable. Se convirtió de hecho en uno de los principales artífices de que el Atlético llegara a semifinales de la pasada edición de la Champions League. Con actuaciones para el recuerdo mientras Oblak estaba lesionado, el Atlético encontró al suplente perfecto de Jan Oblak. Todo el mundo está encantado con el desempeño de Musso en la capital de España.

El interés de un grande de Europa

Ahora, la película cambia. Musso sigue siendo el suplente de Oblak; él era consciente del papel que iba a tener y tiene en el Atlético de Madrid desde su llegada desde Bérgamo el pasado 2024. Tras una cesión, el Atlético decidió ejecutar la compra del guardameta argentino por 3 millones de euros. Ha disputado 27 encuentros y ha dejado su portería imbatida en 13 ocasiones.

Sin embargo, ahora llegan rumores de una posible salida tras el gran rendimiento que tuvo la pasada temporada bajo palos. Según ha informado Sky Sports, el Bayern de Múnich ya está buscando un sustituto a Manuel Neuer ante su posible retirada a final de la próxima temporada. El guardameta bávaro es historia del fútbol. Campeón de un mundial, de un sinfín de títulos con el FC Bayern y leyenda de su club y selección.

Las opciones para la portería del Bayern

El Bayern no se quiere pillar los dedos con su salida y ya trabaja en buscarle un sustituto de nivel. Aunque desde el club señalan la confianza depositada en Jonas Ubrig como sustituto de garantías, quieren que el joven de 23 años tenga una competencia exigente bajo los palos del Allianz Arena. Y ahí aparece el nombre de Juan Musso como una de las principales opciones para completar la portería del gigante alemán.

Es cierto que el argentino no sería la única opción sobre la mesa del conjunto bávaro. Aparecen nombres como Leno, Pope, Bauman o Hradecky como alternativas a ser el responsable de sustituir a Manuel Neuer, tras 16 temporadas bajo los palos del Allianz Arena. La salida de Musso no está ni mucho menos encarrilada, pero el interés del cuadro alemán hace saltar las alarmas en el Metropolitano: el Atlético perdería al gran suplente de Jan Oblak.